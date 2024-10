Un groupe de transport en commun de la région clé de Charlotte soutient les voies à péage I-77 des quartiers chics de la Caroline du Sud

Lors d’un vote partagé, le groupe de planification des transports de la région de Charlotte a approuvé mercredi soir l’extension des voies à péage de l’Interstate 77 des quartiers chics de la Caroline du Sud grâce à un partenariat public-privé.

Les 11 miles de nouvelles voies contribueraient à réduire les embouteillages et les épaves, membres du Organisation régionale de planification des transports de Charlotte » a déclaré en soutenant le plan au Government Center dans les quartiers chics.

Le groupe d’élus et d’autres responsables gouvernementaux coordonne les plans de projets routiers étatiques et fédéraux dans les comtés de Mecklembourg, d’Union et d’Iredell.

Lundi soir, conseil municipal de Charlotte voté à l’unanimité en faveur de l’option du partenariat public-privé.

Le CRTPO utilise un système de vote pondéré, de sorte que le vote de Charlotte compte pour 31 voix, soit près de la moitié des 68 voix disponibles. Les commissaires du comté de Mecklenburg ont voté mardi à 5 voix contre 4 contre l’engagement des deux votes du comté en faveur du plan.

Les membres du conseil d’administration du CRTPO représentant Cornelius, Davidson, Huntersville, Marvin, Matthews et Weddington ont également voté contre le plan mercredi soir.

Des membres de Pineville, Mint Hill, Wesley Chapel, Monroe, Mooresville, Stallings, Indian Trail, Marshville, Waxhaw, Union County et Mineral Springs se sont joints à Charlotte en faveur de l’option de partenariat public-privé.

En votant non, le maire de Matthews, John Higdon, a remis en question le coût potentiellement élevé des péages et a demandé si les autorités locales avaient pris la peine de demander à l’Assemblée générale davantage de fonds pour agrandir l’autoroute.

Les conducteurs devraient choisir entre rester dans les embouteillages et payer entre 300 et 400 dollars par mois pour se rendre au travail et en revenir, a-t-il déclaré.

« Je crois que cela peut être réalisé avec des péages bien inférieurs », a déclaré Higdon.

Ed Driggs, membre du conseil municipal de Charlotte, a déclaré que le conseil ne connaîtrait jamais la réponse à de telles questions s’il rejetait le plan. Le conseil d’administration peut toujours annuler sa motion dans les mois à venir, a-t-il déclaré.

Le conseil d’administration du CRTPO a approuvé la demande au ministère des Transports de Caroline du Nord d’aller de l’avant avec l’option de partenariat public-privé. Le groupe peut annuler son soutien « à tout moment » jusqu’à ce que le NCDOT annonce publiquement des soumissionnaires potentiels, selon sa motion.

Un sous-comité du CRTPO travaillera avec les responsables des routes de l’État sur les conditions du partenariat.

Les planificateurs des transports des États et des régions ont étudié l’ajout de voies à péage I-77 Sud depuis 2007. Le CRTPO a ajouté le projet à ses plans à long terme en 2014.

Le corridor a un taux d’accidents 2,5 fois supérieur à la moyenne de l’État pour les autoroutes urbaines, a précédemment rapporté le Charlotte Observer. Cela est dû à des embouteillages toujours croissants, ont déclaré les responsables des routes nationales.

L’État a engagé 600 millions de dollars dans le projet, ce qui est loin des 3,7 milliards de dollars que le NCDOT estime que les nouvelles voies coûteraient. Même avec les revenus des péages, une approche uniquement publique se heurte à un déficit de financement de 1,3 milliard de dollars, ont déclaré les responsables du NCDOT.

Un partenariat public-privé pourrait résoudre les problèmes de financement et démarrer la construction d’ici 2028, selon le NCDOT. L’État serait propriétaire des voies tout en s’associant à un entrepreneur pour les concevoir, les construire, les financer, les exploiter et les entretenir.

C’est ainsi que le 26 miles de « voies express » existantes sur la I-77 ont été construits de Charlotte au lac Norman. Les voies ont amélioré les déplacements aux heures de pointe, ont déclaré les autorités routières, mais quatre années de construction et les termes du contrat de 50 ans avec un partenaire privé Cintra a irrité de nombreux habitants de la région du lac.