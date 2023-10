Un groupe de touristes religieux américains évacué d’Israël avec l’aide du héros de Benghazi

Un groupe de touristes composé de dizaines de chrétiens américains a été évacué avec succès d’Israël après s’être retrouvé coincé à Bethléem alors qu’une guerre éclatait autour d’eux, selon les dirigeants.

Un groupe religieux d’environ 84 personnes du diocèse de West Fargo, dans le Dakota du Nord, a été contraint de changer de plan lors d’un voyage en Israël la semaine dernière après une attaque surprise du Hamas contre le pays, les obligeant à trouver un moyen de quitter leur hôtel à Bethléem jusqu’à la frontière jordanienne pour échapper à la soudaine zone de conflit.

Le père Gerald Braun, l’un des prêtres catholiques à la tête du groupe, a déclaré à Fox News Digital que ce qui avait commencé comme un voyage normal s’est détérioré samedi lorsque les attaques terroristes du Hamas ont été déclenchées, incitant Israël à déclarer la guerre.

Le premier indice du groupe de touristes que quelque chose n’allait pas est venu lorsqu’ils ont tenté de s’arrêter sur le site du baptême de Jésus sur le Jourdain, mais ils ont été retournés à l’entrée et ont dit que la zone était fermée, a déclaré Braun. À partir de là, le groupe a tenté de s’arrêter à Jéricho, mais a appris que celle-ci était également fermée.

Les membres ont appris plus tard que les combats avaient éclaté, a déclaré le pasteur.

UN COUPLE NORD-AMÉRICAIN DIT À ‘AMERICA REPORTS’ QU’ILS SONT COINCÉS EN ISRAËL, IMPOSSIBLES DE NOUS RETOURNER

Même si le groupe ne connaissait pas encore la gravité de la situation, on leur aurait dit qu’ils seraient transportés à leur hôtel à Bethléem, un endroit apparemment plus sûr, loin du conflit. Une fois sur place, les membres du groupe ont commencé à recevoir des communications de leurs proches restés chez eux les alertant de la situation qui se développait autour d’eux.

Ne sachant pas quoi faire, Braun et un autre prêtre dirigeant le pèlerinage, le père Phil Ackerman, ont commencé à demander de l’aide au Département d’État, à l’ambassade américaine à Jérusalem, au gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, et aux sénateurs du Dakota du Nord, John Hoeven et Kevin. Cramer.

« Tout le monde essayait de trouver une solution », a déclaré Ackerman à propos des dirigeants gouvernementaux avec lesquels il s’est entretenu.

Mais une solution rapide n’était pas envisageable car la situation s’est rapidement détériorée dans toute la région, obligeant le groupe de touristes à s’arrêter, a-t-il déclaré. Alors que le groupe pensait initialement voyager de Bethléem à Tel Aviv pour un vol retour, il a commencé à ne plus savoir si des vols seraient encore disponibles s’ils effectuaient le voyage là-bas, a-t-il ajouté.

Ce manque de clarté a inquiété certains membres de la famille restés au pays, notamment John McDonald, un expert en gestion de crise dont la sœur faisait partie des personnes coincées à Bethléem.

McDonald a déclaré à Fox News Digital qu’il avait pris contact avec Mark « Oz » Geist, un vétéran du Corps des Marines des États-Unis qui était l’un des sous-traitants américains qui ont repoussé un assaut de 13 heures à Benghazi en septembre 2012.

NETANYAHU DIT ‘LE HAMAS EST ISIS’ ALORS QU’ISRAËL SE PRÉPARE À L’INVASION TERRESTRE DE GAZA

« Je recevais des SMS de ma sœur qui était assez paniquée par ce qui se passait », a déclaré McDonald. « Nous fournissions des mises à jour, uniquement sur la base de ce que nous avions vu sur Fox News à ce moment-là. Et j’ai contacté Mark et lui ai demandé s’il avait des ressources. »

McDonald a déclaré que Geist s’est mis au travail pour contacter les contacts qu’il avait dans la région, ce qui lui a permis de fournir des informations fiables au groupe de Bethléem.

« Ils ne savaient pas quoi faire », a déclaré Geist à Fox News Digital. « Leurs vols partaient de Tel Aviv… mais les compagnies aériennes de l’époque leur avaient dit qu’elles ne pouvaient pas les réserver à nouveau. »

Les vols étant annulés au départ de la principale plaque tournante d’Israël, Geist a déclaré que les informations qu’il collectait indiquaient que le groupe serait probablement plus en sécurité s’il se rendait à la frontière avec la Jordanie.

Braun a déclaré à Fox News Digital que le conseil de se rendre en Jordanie n’était pas une idée qu’ils avaient encore envisagée, mais s’est avérée être la meilleure voie à suivre.

« Nous pensions que c’était logique », a déclaré Braun, ajoutant que le groupe espérait toujours avoir une réponse du Département d’État, après que l’idée initiale ait été lancée de faire quitter Tel Aviv par avion.

BLINKEN, EN ISRAËL, DIT DAVANTAGE D’AMÉRICAINS TUÉS, VOÛT LA SOLIDARITÉ « TOUJOURS »

Mais lorsque le groupe a appris mercredi matin qu’Air Canada avait annulé son vol au départ de Tel-Aviv, ils ont décidé de suivre les conseils et de se diriger vers la Jordanie.

Le groupe a pu monter à bord de leurs bus et faire le voyage vers la Jordanie sans incident, a déclaré Ackerman à Fox News Digital, le plus gros obstacle étant un peu de retard pour que le groupe soit traité à la frontière. Le prêtre a également félicité le guide touristique du groupe, qui, selon lui, a joué un rôle déterminant dans l’organisation de l’hébergement et des vols pour les Américains de retour chez eux.

Jeudi, le groupe d’Américains a finalement embarqué sur des vols de retour vers les États-Unis, mais des frustrations subsistaient quant au processus.

« Nous devons faire un meilleur travail en donnant aux citoyens américains à l’étranger qui sont coincés dans une zone de guerre des informations, des renseignements et des conseils sur où aller et quoi faire », a déclaré McDonald.

Contacté par Fox News Digital, un porte-parole du Département d’État a déclaré que celui-ci « n’a pas de priorité plus élevée que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger, y compris le personnel du gouvernement américain et leurs personnes à charge ».

Bien que le porte-parole n’ait pas abordé l’incident spécifique, il a noté que « l’ambassade américaine en Israël a émis plusieurs alertes de sécurité depuis le 7 octobre 2023 » et dispose « d’une équipe communiquant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec les citoyens américains et leur fournissant une assistance par le biais d’appels téléphoniques ». et un formulaire de réception de crise en ligne.

« Nous conseillons aux citoyens américains qui souhaitent partir et peuvent le faire en toute sécurité de vérifier l’état des postes frontaliers ou de vérifier que les vols n’ont pas été annulés avant de se rendre à l’aéroport Ben Gourion », a déclaré le porte-parole. « Nous sommes parfaitement conscients de la capacité limitée des vols commerciaux et de la forte demande de la part des citoyens américains souhaitant partir. Notre objectif est d’aider les citoyens américains qui souhaitent quitter Israël en leur fournissant un moyen sûr de le faire. »

Le porte-parole a également évoqué la possibilité que des citoyens américains puissent quitter Israël en profitant de « vols commerciaux impliquant le transit d’un pays tiers s’ils ne sont pas en mesure de réserver un vol direct vers les États-Unis ».

« Afin de répondre à la forte demande de vols, nous explorons d’autres options de contrats aériens, terrestres et maritimes vers les pays voisins », a déclaré le porte-parole.

Le sénateur Kevin Cramer, RN.D., faisait partie des membres du gouvernement travaillant dans les coulisses pour aider le groupe. Dans une interview accordée à Fox News Digital, le sénateur du Dakota du Nord a exprimé sa compréhension de la frustration des familles, mais a souligné qu’il travaillait sans relâche pour offrir aux touristes un chemin de retour.

L’ÉGYPTE A AVERTI ISRAÉL D’UNE ATTAQUE, RÉCLAMATIONS DU PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

« Je ne peux reprocher à personne de penser que les rouages ​​du gouvernement avancent trop lentement lorsque vous êtes coincé dans une situation où vous êtes entouré de violence et d’incertitude et où vous avez naturellement peur », a déclaré Cramer à Fox News Digital.

Cramer a déclaré qu’il était resté en contact avec les gens sur le terrain et à Bethléem tout en travaillant avec le Département d’État pour trouver une solution. Le sénateur a souligné que cette situation soudaine signifiait que le ministère était soudainement responsable de la sécurité de milliers d’autres Américains dans le pays.

« Les 80 personnes les plus importantes dans le monde, ou du moins en Israël à cette époque, sont mes 80 personnes, mais sachant qu’il y a probablement aussi quelques centaines de milliers d’autres personnes qui sont les personnes les plus importantes pour quelqu’un d’autre », a déclaré Cramer. « J’ai essayé d’avoir une certaine empathie face à la façon dont notre propre ambassade était débordée. »

Cramer a déclaré que son rôle consistait désormais à jouer un rôle d’intermédiaire, travaillant avec le Département d’État pour trouver une solution tout en tenant le groupe aussi informé que possible. Le sénateur a également remercié son compatriote sénateur du Dakota du Nord, John Hoeven, qui, selon lui, était « en phase » avec lui dans leurs efforts communs pour ramener le groupe chez lui en toute sécurité.

« Après avoir entendu les membres des familles des Dakotas du Nord en Israël, notre bureau a informé le Département d’État de la présence du groupe ce week-end afin d’assurer leur sécurité », a déclaré le bureau de Hoeven à Fox News Digital. « Le sénateur Hoeven a ensuite contacté directement le père Ackerman et le secrétaire adjoint Bitter au Département d’État mardi pour mettre le groupe directement en contact avec le bureau de l’ambassadeur et les aider à réserver des vols. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pendant ce temps, Braun et Ackerman ont félicité tous ceux qui ont aidé à les faire quitter le pays, y compris Geist et les sénateurs du Dakota du Nord.

« Tout le monde s’efforçait de faire de son mieux, de voir ce qu’il pouvait faire », a déclaré Ackerman. « Tout le monde travaille selon son point de vue pour essayer d’apporter une solution. »