Un groupe de touristes en Ukraine utilise ses caméras et ses employés pour espionner les Russes

TCHERNOBYL, Ukraine — Chez lui à Kyiv, Yaroslav Yemelianenko était collé à une diffusion secrète en direct de la porte de Tchernobyl, le site de la pire catastrophe nucléaire au monde. Incrédule, il a vu les chars russes passer devant le kiosque d’information jaune annonçant son entreprise, Chernobyl Tour, et se diriger vers le sud en direction de la capitale.

C’était quelques heures après le début de la guerre, le 24 février. Publiquement, les dirigeants ukrainiens ont déclaré que les troupes russes n’avaient pas encore traversé là-bas.

Ailleurs à Kyiv, la coordinatrice du guide touristique de Tchernobyl, Kateryna Aslamova, a vu la même scène se dérouler sous le choc.

“C’était déroutant et effrayant”, a-t-elle déclaré. “C’était différent de ce que disaient les autorités.”

Chernobyl Tour avait une petite caméra à piles perchée près du point de contrôle dans la zone à laquelle Yemelianenko et Aslamova pouvaient accéder à distance. Il était là pour surveiller leur stand. Mais le jour de l’invasion, ont-ils dit, cela a fourni des informations précoces sur le mouvement des troupes russes à travers la Biélorussie et au-delà de Tchernobyl alors que Moscou commençait sa tentative de prendre Kyiv.

“La première chose que les Russes ont faite lorsqu’ils ont passé le poste de contrôle de Tchernobyl a été d’enlever le drapeau ukrainien et d’éteindre toutes les caméras”, a déclaré Aslamova.

Mais ils ont raté la petite caméra du stand, qui n’arrêtait pas de tourner. Les voyagistes ont donc commencé à compter le nombre et le type de véhicules militaires. Cent. Cinq cents. Cela a continué. Yemelianenko a déclaré avoir transmis cette information à des contacts de l’agence militaire et de renseignement ukrainienne. Les guides touristiques basés à Kyiv ont également contacté le réseau d’employés de l’entreprise dans les villages autour de Tchernobyl qui passaient sous l’occupation russe.

En une journée, Chernobyl Tour s’était transformé en une sorte de réseau ukrainien d’informateurs traquant les mouvements des troupes russes. Ses employés faisaient partie de quelque chose qui est devenu la clé de la résilience de l’Ukraine : la volonté des gens ordinaires de prendre en main la défense de leur nation.

“Nous avions une responsabilité”, a déclaré Yemelianenko.

Il est impossible de savoir quel impact des actions singulières ont eu sur la trajectoire plus large de la guerre. Après près de six mois de combats, cependant, le pouvoir des civils et des entreprises est clairement devenu un élément central de la stratégie et de l’état d’esprit de l’Ukraine en temps de guerre.

À la fin du premier jour de la guerre, les forces russes avaient capturé Tchernobyl. Pendant cinq semaines, ils ont tenu cette zone stratégique, à environ deux heures de route de Kyiv en temps normal, dans sa campagne ratée pour prendre la capitale ukrainienne.

Pendant ces mêmes cinq semaines, les Ukrainiens ont aussi secrètement résisté.

Chernobyl Tour a fourni au Washington Post ses images de surveillance et les récits des troupes russes traversant la Biélorussie. Le groupe a déclaré qu’il avait choisi de partager son histoire uniquement lorsqu’il pouvait assurer la sécurité de tous les employés.

Le service de sécurité et les forces armées ukrainiens n’ont pas répondu à une demande de commentaire sur l’aide qu’ils ont reçue du groupe de touristes.

L’occupation russe de l’ancien site du réacteur nucléaire de Tchernobyl – où les autorités soviétiques ont d’abord tenté de cacher l’explosion de 1986 avec un effet désastreux – n’a pas conduit à la fuite massive de radiations que beaucoup craignaient.

Mais après près de six mois sous contrôle russe, les risques augmentent dans le sud-est de l’Ukraine à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe. Là-bas, la situation sécuritaire se détériore rapidement au milieu des craintes croissantes d’une éventuelle catastrophe nucléaire. Comme à Tchernobyl, les ouvriers de l’usine de Zaporizhzhia prennent de graves risques pour dissimuler des informations critiques.

Avant la guerre, Chernobyl Tour emmenait les visiteurs dans la «zone d’exclusion», une zone de 1 000 milles carrés où la contamination radioactive est la plus élevée. Les visiteurs verraient le site du réacteur, la ville que les Soviétiques ont construite pour loger les travailleurs et les habitats naturels qui ont depuis prospéré dans la zone isolée.

Au cours des 25 jours d’occupation russe de la centrale de Tchernobyl, neuf ouvriers ont été tués et cinq enlevés. Les Russes ont également volé des centaines d’ordinateurs, des dosimètres de rayonnement, du matériel de lutte contre les incendies et des logiciels irremplaçables.

Chernobyl Tours a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir certains détails sur le travail du groupe en raison de sa nature sensible. De plus, ont-ils dit, ils ont supprimé presque toutes les communications au cours des premières semaines de la guerre pour protéger les sources, en particulier au cas où les forces russes captureraient Kyiv. Les vidéos et les échanges Telegram que le groupe a conservés, qu’ils ont partagés avec The Post, semblent corroborer leur récit.

Le 24 février a commencé tranquillement près de la caméra de l’agence de voyage sur le stand de Tchernobyl, a déclaré Aslamova.

Sur le flux vidéo, elle pouvait voir des soldats ukrainiens traîner. L’un a nourri un chien. Soudain, ils se sont retirés de la frontière. C’était à nouveau calme. Puis une colonne de véhicules militaires marqués de la lettre V – l’une des lettres identifiant les troupes russes – a commencé à affluer, a déclaré Aslamova.

Au bout de deux jours, le flux de véhicules militaires a ralenti. Quelques jours plus tard, la caméra s’est arrêtée. Yemelianenko n’a pas pu dire exactement quand mais a déclaré qu’il n’avait plus de batteries ou qu’il avait été assommé par les Russes.

À ce moment-là, les Russes avaient coupé le service Internet et les lignes téléphoniques. Il était presque impossible de faire entrer et sortir des informations. Mais les employés de Chernobyl Tour ont quand même essayé.

Jusqu’à l’invasion, les employés locaux de l’entreprise basés dans les villages environnants avaient fourni un soutien logistique aux touristes ; ensuite, ils sont restés et ont recueilli des informations sur leurs agresseurs.

Le personnel local du groupe a refusé de parler à The Post, invoquant des problèmes de confidentialité et de sécurité. Mais quelques captures d’écran de Telegram enregistrées partagées par Chernobyl Tour qui capturent ce qui s’est passé ensuite.

Pendant plusieurs semaines éprouvantes, une dizaine d’employés, ainsi que des membres de la famille et des voisins de confiance, ont secrètement enregistré le nombre, l’emplacement et la direction des véhicules et des fournitures militaires russes, a déclaré Yemelianenko.

“Huit jeeps légères”, lit une liste partielle d’un message Telegram. “Quatre camions essence.”

Courant un risque grave, les villageois se sont dirigés vers les champs et les forêts à la recherche d’un service de téléphonie mobile pour renvoyer leurs notes à Kyiv.

Dans la capitale, a déclaré Yemelianenko, lui et son équipe ont partagé les informations avec des contacts du renseignement. Ils ont également essayé de renvoyer des informations sur la guerre dans les villages pour contrer la propagande russe, et ils ont fait pression pour un couloir humanitaire pour évacuer les civils de Tchernobyl.

Chernobyl Tours, cependant, menait sa propre campagne de désinformation.

Yemelianenko, qui a également rejoint les Forces de défense territoriales ukrainiennes, a lancé ce qu’il a appelé une “opération spéciale d’information”. Il a tenté d’effrayer les Russes pour qu’ils quittent Tchernobyl en disant aux médias que des soldats dormant dans des tranchées ou pillant des objets dans des villages de la région étaient exposés à des niveaux de radiation dangereux.

“Pour être honnête, c’était une énorme exagération”, a déclaré Yemelianenko. “Le but était de faire en sorte que les Russes s’inquiètent… qu’ils allaient tous mourir.”

Yemelianenko avait grandi dans la peur de Tchernobyl. Sa famille a évacué Kyiv peu après l’effondrement de 1986.

Des années plus tard, il s’est intéressé à en savoir plus sur Tchernobyl et, après des études approfondies, a cofondé son agence de voyage. Une partie du message du groupe est que le nettoyage réussi de la région par l’Ukraine est quelque chose à célébrer. À cela, a-t-il dit, il va maintenant ajouter le travail de Tchernobyl contre une armée d’invasion.

“Tchernobyl n’est pas seulement un lieu de tragédie”, a déclaré Yemelianenko. “C’est aussi un lieu de notre victoire.”