Un groupe de touristes du Texas s’abrite en Israël alors que le Hamas poursuit ses attaques : rapport

Un groupe d’Américains en visite en Israël a été contraint de se réfugier sur place alors que les terroristes du Hamas lançaient leur plus grande attaque contre le pays depuis des décennies.

Une quinzaine de touristes texans gisaient dans leur logement en Israël en attendant la confirmation qu’ils pouvaient quitter le pays en toute sécurité, selon le conseiller en voyages du groupe.

La tournée a été organisée par Mejdi Tours, basé en Floride, spécialisé dans la présentation aux Américains de différentes facettes de la vie dans une région longtemps marquée par les divisions religieuses et politiques.

Les co-fondateurs de l’organisation, Aziz Abu Sarah et Scott Cooper, respectivement d’origine palestinienne et juive, organisent des visites d’Israël et des territoires occupés qui incluent un guide juif ou israélien et un guide palestinien qui ont chacun des connaissances sur l’histoire de leur peuple. dans la région, a rapporté NBC News.

QU’EST-CE QUE LA PREMIÈRE LIGNE DE DÉFENSE D’ISRAËL, LE DÔME DE FER ?

Sarah a déclaré au média que le groupe du Texas prévoyait de partir par voie terrestre via la Jordanie lundi.

« Nos guides touristiques ont décidé de rester avec eux », a-t-il déclaré. « Ils ont évidemment le cœur brisé. L’ambiance générale dans le pays est la dépression, la perte, le désespoir. »

Mejdi Tours comptait environ 50 touristes américains en Israël lorsque l’attaque du Hamas a été lancée tôt samedi, mais la plupart d’entre eux ont pu repartir en toute sécurité via la Jordanie.

REPRÉSENTANT. GOLDMAN ET SA FAMILLE À L’abri des tirs de roquettes du Hamas pendant leur séjour en Israël pour la Bar Mitsva

Au moins 1 100 personnes ont été tuées jusqu’à présent dans l’attaque terroriste et des milliers d’autres ont été blessées, selon le Service national de secours israélien. La violence en Israël devrait se poursuivre alors que le Hamas lance des roquettes dans le ciel et déploie des militants pour combattre sur le terrain. Israël a répondu aux attaques en lançant des frappes de représailles contre Gaza.

Sarah espère que le conflit dans la région entre les terroristes du Hamas et les forces israéliennes, qui, selon lui, est alimenté par la haine, pourra prendre fin.

« Il y a ce mur d’ignorance, ce mur de peur et ce mur de haine qui nous divise », a déclaré Sarah. « Ce que nous voulons, c’est simplement créer des fissures dans ce monde. Nous nous cognons la tête contre ce mur et disons qu’il existe une autre solution. »