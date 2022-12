Un groupe de surveillance met en doute les affirmations d’Amazon sur la réduction du plastique

Un rapport du groupe environnemental Oceana a révélé que les déchets plastiques des emballages d’Amazon ont augmenté de 18 % l’année dernière, mais Amazon affirme avoir réduit son utilisation de plastique à usage unique sur son réseau.

Selon les estimations d’Oceana publiées jeudi, les déchets plastiques d’Amazon sont passés de 599 millions de livres en 2020 à 709 millions de livres l’an dernier – une quantité qui peut faire plus de 800 fois le tour de la planète sous la forme de coussins d’air, a indiqué le groupe.

Pendant des années, l’organisation de défense des droits a poussé l’entreprise à publier davantage de données sur son empreinte plastique et à s’engager à réduire tout impact environnemental nocif qui pourrait en découler. Cette idée a été soumise au vote à deux reprises lors des assemblées annuelles des actionnaires d’Amazon au cours des deux dernières années. Le dernier vote, tenu en mai, a obtenu le soutien de 48 % des actionnaires.

Mais le géant du commerce électronique avait résisté aux appels pour publier plus de données jusqu’à mardi, lorsqu’il a révélé dans un article de blog qu’il avait utilisé 97 222 tonnes métriques (plus de 214 millions de livres) de plastique à usage unique l’année dernière pour expédier les commandes aux clients. Amazon a également déclaré qu’il était en mesure de réduire le poids moyen du plastique dans une expédition de plus de 7 %, mais il n’a pas révélé si son empreinte plastique globale avait augmenté entre 2020 et 2021, alors qu’il connaissait un boom des ventes en raison de la pandémie.

“Bien que nous fassions des progrès, nous ne sommes pas satisfaits”, a déclaré la société dans le billet de blog. “Nous avons du travail à faire pour continuer à réduire les emballages, en particulier les emballages en plastique plus difficiles à recycler, et nous entreprenons une série d’initiatives pour y parvenir.”

Matt Littlejohn, vice-président senior d’Oceana pour les initiatives stratégiques, a déclaré qu’il était bon qu’Amazon ait publié certaines données, mais les chiffres qu’il a publiés ne racontent pas toute l’histoire.

Les données totales de l’entreprise incluent le plastique utilisé dans les expéditions qu’Amazon effectue via ses entrepôts et d’autres parties de son activité, telles que Whole Foods et Amazon Fresh. Mais cela laisse de côté ce qui est utilisé par les marchands tiers qui vendent des articles sur Amazon mais n’utilisent pas les services d’exécution de l’entreprise.

Saige Kolpack, un porte-parole d’Amazon, a déclaré que les données de l’entreprise reflètent la majeure partie du plastique utilisé pour expédier les commandes aux clients, car la “majorité significative” des articles expédiés est expédiée par Amazon. Kolpack a refusé de dire combien de marchands sur les près de 2 millions qui vendent sur Amazon utilisent ses services d’exécution.

La société a également déclaré qu’elle offrait des incitations pour inciter les vendeurs tiers à expédier les articles aux clients dans l’emballage d’origine du fabricant, au lieu d’utiliser un emballage supplémentaire.

—Haleluya Hadero, Associated Press

AmazonDéchets plastiques