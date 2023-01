Un groupe de surveillance accuse George Santos de violations du financement de la campagne dans une plainte de la FEC

Un groupe de surveillance national a déposé une plainte auprès de la Commission électorale fédérale contre le membre du Congrès républicain George Santos pour avoir prétendument violé de nombreuses lois sur le financement des campagnes lors de sa course réussie au Congrès.

Le Campaign Legal Center, une organisation de surveillance de campagne non partisane, a déposé le plainte à la FEC lundi. Le groupe accuse la campagne de Santos d’avoir violé trois chefs d’accusation de lois sur le financement des campagnes, dont un lié à un prêt de 705 000 $ que le législateur a accordé à sa campagne.

“Il est bien plus probable, au contraire, qu’après avoir échoué à remporter sa candidature au Congrès en 2020, Santos et d’autres inconnus aient élaboré un stratagème pour injecter subrepticement – et illégalement – de l’argent dans sa campagne de 2022”, indique la plainte. “La véritable source cachée derrière 705 000 $ de contributions à la campagne de Santos pourrait être une société ou un ressortissant étranger – qui sont tous deux catégoriquement interdits de contribuer aux candidats fédéraux.”

La FEC n’a pas renvoyé immédiatement une demande de commentaire. Une porte-parole de Santos a référé CNBC aux avocats du membre du Congrès. Un avocat de Santos n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Santos est surveillé de près par les législateurs du Congrès et les autorités fédérales pour avoir menti et embelli des éléments clés de son CV lors de sa campagne de 2022 pour le Congrès. Les procureurs du district est de New York examinent les finances de Santos, y compris les irrégularités potentielles concernant les divulgations financières et les prêts que Santos a accordés à sa campagne alors qu’il se présentait au Congrès, selon NBC News.

Santos a admis dans une interview avec City and State qu’il avait embelli son CV. Alors qu’il s’est excusé auprès de quiconque “déçu par les embellissements de CV”, il nie avec véhémence avoir commis des crimes.

Le Campaign Legal Center affirme que le prêt qu’il a accordé à sa campagne pourrait provenir d’un donateur de paille. La dernière divulgation financière de Santos indique qu’il a gagné 750 000 $ de 2021 à 2022 grâce à sa société, la Devolder Organization. Santos a déclaré à l’animateur de radio WABC John Catsimatidis, qui a également fait un don à Santos, que le prêt provenait de “l’argent que je me suis payé par l’intermédiaire de l’organisation Devolder”.

Le chien de garde accuse Santos de dissimuler éventuellement la véritable source de l’argent que sa campagne a qualifié de prêt.

Le groupe accuse également la campagne de Santos de falsifier ses débours déclarés et d’utiliser les fonds de la campagne pour payer des dépenses personnelles.

“George Santos a menti aux électeurs sur beaucoup de choses, mais bien que mentir sur vos antécédents ne soit peut-être pas illégal, tromper les électeurs sur le financement et les dépenses de votre campagne est une grave violation de la loi fédérale”, a déclaré Adav Noti, directeur juridique de la campagne. Legal Center, a déclaré dans un communiqué. “C’est ce que nous demandons à la Commission électorale fédérale d’enquêter. En tant qu’agence responsable de l’application des lois américaines sur le financement des campagnes électorales, la FEC doit au public de découvrir la vérité sur la façon dont George Santos a collecté et dépensé l’argent qu’il avait l’habitude de diriger. pour la fonction publique et pour assurer la responsabilité de la conduite illégale de Santos. »