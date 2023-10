Un groupe de supporters de Liverpool dans le retrait SCATHING des arbitres au milieu des retombées de Tottenham

Le syndicat des supporters de Liverpool, Spirit of Shankly, a appelé à des changements majeurs dans la façon dont le football est arbitré après la défaite controversée 2-1 des Reds contre Tottenham.

Le but contre son camp de Joel Matip à la 96e minute a permis aux Spurs de remporter une victoire spectaculaire au Tottenham Hotspur Stadium samedi, à la fin d’un match au cours duquel Liverpool était du mauvais côté de certaines décisions controversées.

L’une d’entre elles – l’annulation du but de Luis Díaz en première mi-temps pour hors-jeu – a même été reconnue incorrecte par le PGMOL, l’organisme arbitral, qui a déclaré qu’il y avait eu une « erreur humaine significative » de la part des officiels du VAR.

Luis Diaz pensait avoir donné l’avantage à Liverpool contre les Spurs, mais le but a été attribué par erreur pour hors-jeu. (Crédit image : Getty Images)

Les Reds Jurgen Klopp et de nombreux experts ont eu leur mot à dire – et maintenant Spirit of Shankly a publié sa propre réponse. Dans un déclaration intitulée « Vous n’êtes pas apte à arbitrer »ils ont écrit:

« Les officiels font des erreurs – chacun d’entre nous en fait – mais pour les limiter sur le terrain de football, nous avons le VAR. L’introduction de la technologie comme solution de secours pour effacer l’erreur humaine sur le moment, et pourtant nous obtenons des décisions comme celle-là. réalisé samedi au Tottenham Hotspur Stadium. »

Liverpool remportera des trophées cette saison

La déclaration exprime ensuite un manque de confiance dans le VAR et le PGMOL. Il a continué :

« VAR pensait que le but avait été donné sur le terrain, donc pour eux, ‘check complete’ l’a confirmé. Mais c’était le contraire et l’arbitre a supposé que sa décision initiale de ne pas marquer de but était correcte. Le VAR et le PGMOL ne sont manifestement pas aptes à jouer. but.

« Il doit y avoir une enquête [by PGMOL] mais dans quel but ? Il ne s’agit pas ici d’individus ; il s’agit du processus. Et ce n’est pas la première fois que des excuses sont présentées cette saison – non-penalty des Wolves à Manchester United – une saison qui ne date pas encore de deux mois. Toute confiance dans le processus a disparu. »

Plus d’histoires de Liverpool

Pourquoi le but de Luis Diaz a-t-il été refusé ? La FFT a examiné de plus près ce qui n’allait pas.

Pendant ce temps, Liverpool pourrait être condamné à une amende après avoir reçu six cartons lors de la défaite de samedi contre les Spurs.

Et Gary Neville a eu son mot à dire sur la controverse VAR au Tottenham Hotspur Stadium.