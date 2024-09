Un groupe de soutien local « un réconfort » pour les patients atteints d’un cancer du sang et leurs familles

La marche annuelle à Dorchester a permis de recueillir plus de 115 700 $ pour la recherche et le traitement du myélome multiple

Image | Grayson et Sarah Légende : Grayson Axford, 15 ans, et sa mère Sarah Corman ont participé à la marche annuelle de Dorchester pour les champions, qui vise à recueillir des fonds pour le myélome multiple. Cette année, ils ont marché en mémoire de son grand-père, Craig, qui a perdu sa bataille de 15 ans contre le cancer du sang en février. (Isha Bhargava/CBC) Charger l’image

Un groupe de soutien pour les patients atteints de myélome multiple, leurs familles et leurs soignants dans le sud-ouest de l’Ontario affirme que leurs efforts de collecte de fonds ont permis de réaliser davantage de recherches et d’offrir à davantage de personnes l’accès au traitement plus près de chez elles, plutôt que de devoir se déplacer dans d’autres villes.

Le London and District Myeloma Support Group est également devenu un réseau permettant aux familles de s’orienter dans la maladie et le système médical, a déclaré Ev McDowell, cofondateur du groupe.

« Cela a fait une différence pour certaines personnes qui connaissent maintenant d’autres personnes atteintes de la même maladie. Cela peut affecter les gens différemment, mais le simple fait de connaître une autre personne atteinte de la même maladie peut vraiment apporter beaucoup de réconfort », a-t-elle déclaré.

Le myélome multiple est la deuxième forme de cancer du sang la plus courante et environ onze Canadiens en reçoivent un diagnostic chaque jour, selon Myélome Canada. (lien externe) Bien qu’il n’existe aucun remède connu, les progrès de la recherche ont permis aux personnes atteintes de myélome de vivre plus longtemps.

Le groupe dirigé par des patients a été formé en 2002 dans le but d’éduquer les familles sur la maladie et est aujourd’hui devenu une communauté de plus de 300 membres et bénévoles de la région de Londres, a déclaré McDowell, qui a reçu un diagnostic de myélome il y a vingt-quatre ans.

Image | Ev McDowell Légende : Ev McDowell, une patiente atteinte d’un myélome multiple, tient son petit-fils Eddy dans ses bras. McDowell est cofondatrice du London and District Myeloma Support Group, un groupe de soutien au myélome de Londres et du district qui sensibilise et collecte des fonds pour lutter contre ce cancer du sang. (Isha Bhargava/CBC) Charger l’image

Depuis 2009, le groupe a récolté plus d’un million de dollars pour la recherche sur le myélome, les essais cliniques et l’équipement du Verspeeten Family Cancer Centre grâce à une marche annuelle pour les champions à Dorchester, a déclaré McDowell. Des centaines de personnes ont participé à la marche de cette année, dimanche, qui a permis de récolter plus de 115 700 dollars.

La marche de Dorchester a été lancée par Dan Childerhouse et Keith Fleming, deux patients atteints d’un myélome, qui souhaitaient organiser un événement local pour les autres personnes de la région. Avant cela, de nombreuses personnes participaient à la collecte de fonds organisée à Toronto pour le Princess Margaret Cancer Centre.

« Au départ, nous voulions que ce soit un rassemblement pour les familles afin de sensibiliser les gens, car peu de gens connaissaient le myélome et la première marche comptait peut-être 120 personnes, mais chaque année, elle prend de l’ampleur », a déclaré Childerhouse.

« Le groupe est très bien pour tous les nouveaux patients, ils se sentent plus détendus car dès qu’ils entendent ce grand mot effrayant avec la lettre C, ils ne savent pas quoi faire et ils ont beaucoup de questions, donc cela les aide vraiment. »

Childerhouse a été diagnostiqué en 2008, à l’âge de 58 ans. À l’époque, les médecins lui avaient annoncé qu’il lui restait entre six mois et deux ans à vivre. Un an plus tard, il a subi une greffe de cellules souches et a déclaré qu’un nouveau médicament l’aidait à gérer la maladie et ses effets.

Image | Shelley Fleming Légende : Shelley Fleming participe chaque année à la Marche annuelle des champions à Dorchester en mémoire de son défunt mari, Keith Fleming, qui était l’un des coorganisateurs et est décédé des suites de la maladie en 2013. (Isha Bhargava/CBC) Charger l’image

Fleming est décédé en 2013, mais a bénéficié d’une prolongation de vie de 10 ans grâce à des traitements et des médicaments avancés, a déclaré sa femme Shelley, portant un t-shirt sur lequel était écrit « Fleming’s Flock » avec sa photo dessus.

« Il a vécu 10 très belles années, alors je veux juste continuer et offrir de l’espoir aux autres familles qui ont subi les mêmes traitements contre le cancer que mon mari et soutenir cette marche », a déclaré Shelley Fleming.

Ce fut un événement émouvant pour Sarah Corman et sa famille alors qu’ils marchaient en mémoire de son père Craig, décédé en février après une bataille de 15 ans contre le myélome.

Son fils Grayson, 15 ans, participe aux événements du groupe depuis qu’il est bébé et est aujourd’hui l’un des plus jeunes bénévoles. Corman a déclaré qu’elle se sentait bien de pouvoir redonner à une communauté qui a aidé sa famille et d’autres.

« Mon père a eu la chance de bénéficier de plusieurs essais médicaux qui ont vraiment prolongé sa vie », a-t-elle déclaré. « Ce groupe a également beaucoup aidé ma mère, car être soignante peut être très difficile, mais elle avait un réseau solide sur lequel elle pouvait s’appuyer et obtenir de nombreuses informations utiles. »