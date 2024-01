Un groupe de sécession du Texas se moque de ses inquiétudes concernant la sécurité sociale

Le mouvement sécessionniste du Texas est moqué en ligne après qu’un de ses partisans se soit demandé si quitter l’Union interférerait avec ses prestations de sécurité sociale.

En réponse, le groupe Facebook, qui se décrit comme un lieu permettant aux « Texans de discuter des avantages et des inconvénients de la sécession », est devenu privé.

Une capture d’écran de la question, posée par un utilisateur du groupe Facebook « Texas Patriots for Secession », est devenue virale lundi après avoir été partagée sur les réseaux sociaux.

« Si nous faisons sécession, recevrons-nous toujours nos chèques mensuels de sécurité sociale ? » a demandé l’utilisateur.

Alors que la question devenait mégavirale, la page semblait verrouillée, rendant le contenu visible uniquement aux membres.

Créée en 1935, la loi sur la sécurité sociale a introduit un programme fédéral visant à soutenir financièrement les personnes âgées et handicapées. Le programme est entièrement financé par les travailleurs américains via les charges sociales.

Les appels à la sécession se sont multipliés parmi certains Texans ces dernières semaines en raison du conflit actuel entre l’État et le gouvernement fédéral concernant la frontière et l’immigration.

La question du sécessionniste a été largement ridiculisée par ceux qui ont souligné à quel point chaque État, y compris le Texas, dépend du gouvernement fédéral.

« Prestations des anciens combattants, sécurité sociale, Medicare, commerce international, voyages à travers les frontières des États, bases militaires américaines… dites-leur au revoir », a écrit un utilisateur. « Vous voulez être votre propre petit pays avec un réseau électrique défaillant et sans l’argent des contribuables américains, vous devriez absolument y aller. Bonne chance.”

Voir plus Avantages sociaux, sécurité sociale, Medicare, commerce international, voyages à travers les frontières des États, bases militaires américaines… dites-leur au revoir à tous. Vous voulez être votre propre petit pays avec un réseau électrique défaillant et sans l’argent des contribuables américains, vous devriez absolument y aller. Bonne chance. https://t.co/pXtdPL87va – Fred Wellman (@FPWellman) 29 janvier 2024

D’autres ont plaisanté en disant que la sécession du Texas libérerait des fonds pour les jeunes générations une fois qu’elles auraient atteint l’âge de la retraite.

“La sécession du Texas pourrait à elle seule maintenir le financement de la sécurité sociale pour les millennials”, a déclaré un utilisateur.

Certains ont également noté que de nombreux conservateurs soutiennent depuis longtemps la suppression des programmes de sécurité sociale au niveau fédéral, ce qui rend la question de la sécurité sociale encore plus hilarante.

« Même si vous ne faites pas sécession, les républicains tentent de vous retirer vos chèques mensuels de sécurité sociale », a déclaré un autre. « Votez bleu ».

Même si une sécession est hautement improbable, les experts financiers qui s’entretiennent avec Semaine d’actualités a fait valoir qu’une telle décision entraînerait presque certainement la perte par les Texans de tout l’argent qu’ils avaient versé à la sécurité sociale.

Comme indiqué précédemment, les Texans qui dépendent actuellement de Medicare et Medicaid seraient également affectés négativement.

Au mieux, a émis l’hypothèse d’un expert, une telle question finirait probablement devant les tribunaux. Le Texas pourrait potentiellement parvenir à un accord avec le gouvernement fédéral pour recevoir une partie des fonds versés par ses citoyens à la sécurité sociale.

Quoi qu’il en soit, la Cour suprême a statué en 1869 que les États ne pouvaient pas faire sécession unilatéralement à la suite de la guerre civile. Toute tentative de la part du Texas en ce sens amènerait probablement le gouvernement fédéral à prendre des mesures pour retrouver son autorité.

Cependant, le groupe n’est pas d’accord avec ce sentiment dans son message.

« Ne nous dites pas que cela ne peut pas être fait légalement alors que nous savons mieux. Il est écrit dans la Constitution de l’État et des États-Unis que nous avons la capacité et la responsabilité d’y parvenir… maintenant plus que jamais », indique-t-il, reflétant la dernière position du Texas sur l’autorité du gouvernement fédéral.