Un groupe de scouts américains rentre chez lui à l’aide d’Airbnb et se rend sur place pour trouver des terrains vides

Le monde numérique n’est pas un endroit complètement honnête, surtout lorsqu’il s’agit d’arnaquer les gens pour de l’argent. Un groupe de scouts d’Atlanta aux États-Unis a récemment été victime d’une fraude Airbnb et a décrit son expérience sur Twitter. La semaine dernière, le chef du groupe de scouts Scott Mulkey s’est rendu sur Twitter pour partager son expérience sur la façon dont il a été victime d’une fraude Airbnb après avoir réservé une place dans les Florida Keys pour sa troupe de 24 scouts. En arrivant sur le site, le groupe a découvert que le lieu qui avait été réservé sur Airbnb n’existait pas sur le terrain. Dans une série de tweets, Mulkey a documenté ce qui lui était arrivé. La troupe de scouts, qui était en voyage en plein air aux Florida Keys la semaine dernière, avait réservé deux maisons dans la ville via Airbnb. La troupe avait prévu d’aller camper, pêcher et faire de la plongée avec tuba. Cependant, tout l’itinéraire a rencontré un obstacle à l’arrivée, car ils ont constaté que les maisons qu’ils avaient réservées pour leur séjour de deux nuits n’existaient pas réellement sur le terrain.

Dans une série de vidéos, Mulkey a montré aux téléspectateurs que les adresses répertoriées sur Airbnb pour les maisons qu’ils avaient réservées n’étaient que des terrains vides sans aucune maison. Le membre du boy-scout était clairement contrarié par cette mauvaise gestion d’Airbnb qui n’a pas vérifié l’authenticité de la maison proposée à la location sur son site Web. Dans le tweet suivant, Mulkey a également écrit que les mêmes photos de la maison avaient été utilisées pour d’autres annonces Airbnb sur Big Pine Key, Spanish Harbor, West Summerland et No Name Key.

Parler à wsvn, le porte-parole d’Airbnb, Ben Breit, a déclaré que la société rembourserait intégralement le groupe et lui accorderait un crédit pour tout séjour qu’il souhaiterait réserver à l’avenir. Dans un communiqué, Ben a déclaré que ce type de situation est « extrêmement rare », mais quand cela se produit, ils prennent des mesures pour protéger l’intégrité de leur plate-forme. Il a en outre été mentionné que les listes de fraude avaient été supprimées du site Web et que tous les hôtes associés avaient été suspendus dans l’attente d’une enquête plus approfondie.

