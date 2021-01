Un groupe de soins de santé ISRAELI a déclaré que les cas de coronavirus chez les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont reçu leur vaccin ont chuté de 60%.

Le pays mène la course mondiale à la vaccination avec un programme de distribution 24/7 impliquant l’armée.

Plus de 2,5 millions des 9 millions d’habitants du pays ont déjà reçu des vaccinations, selon le ministère de la Santé.

Cela signifie qu’environ 38% de la population a reçu au moins une dose du vaccin.

Le centre de recherche et d’innovation KSM Maccabi a déclaré vendredi qu’il y avait eu une « diminution significative » des taux d’infection au Covid-19 parmi les personnes âgées de plus de 60 ans qui avaient été vaccinées entre le 19 et le 24 décembre.

Le groupe de soins de santé a analysé les données de plus de 50 000 patients et a constaté que les hospitalisations du même groupe d’âge avaient chuté de plus de 60%.

DÉPLACEMENT RAPIDE

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que le déploiement rapide « nous offrira la possibilité de vaincre le coronavirus, d’en sortir, d’ouvrir l’économie et de reprendre la routine ».

Le pays s’est assuré un approvisionnement important en vaccin Pfizer-BioNTech et s’est engagé à partager rapidement les données d’impact avec le fabricant américano-allemand.

Cela vient après qu’Israël a prolongé son troisième verrouillage national en raison de la flambée des taux d’infection à travers le pays.

Selon les dernières données, Israël a enregistré 593 961 cas de coronavirus au total et 4 341 décès liés à Covid.

Jeudi, 1 918 personnes étaient à l’hôpital avec Covid-19 sur les 82 930 cas actifs.

Le nombre total de personnes hospitalisées a augmenté ces derniers jours et a presque doublé en une semaine.

Malgré le nombre élevé actuel d’infections, les dernières données du centre de recherche et d’innovation KSM Maccabi pourraient être un signe d’espoir que les cas et les hospitalisations pourraient commencer à baisser.

Hier, le pays a commencé à administrer des injections de coronavirus à des adolescents.

Le ministère de la Santé a déclaré que des coups seraient donnés aux lycéens, âgés de 16 à 18 ans, dont les parents donnent leur approbation.

Le plus grand fonds de santé d’Israël, Clalit, a commencé à livrer des vaccins aux adolescents hier matin, avant que trois petits fonds ne suivent le déploiement.