Un groupe de sans-abri poursuit Portland, Oregon, pour une nouvelle interdiction de camping de jour

PORTLAND, Oregon (AP) — Un groupe de sans-abri à Portland, dans l’Oregon, a déposé vendredi un recours collectif contestant les nouvelles restrictions imposées par la ville au camping de jour dans le but de résoudre les problèmes de sécurité découlant d’une crise des personnes vivant sur le territoire. des rues.

Le procès intenté devant la Cour de circuit du comté de Multnomah allègue que les restrictions violent la loi de l’Oregon et la constitution de l’État parce qu’elles soumettent les personnes qui se trouvent involontairement sans abri permanent à des sanctions déraisonnables pour des activités inévitables, notamment dormir et rester au sec, a rapporté The Oregonian/OregonLive. Les contrevenants pourraient être passibles d’une peine de prison et/ou d’amendes pouvant aller jusqu’à 100 $.

Les avocats de l’Oregon Law Center, qui représente les plaignants, demandent au tribunal une ordonnance d’interdiction temporaire pour empêcher la ville d’appliquer les restrictions jusqu’à ce que le procès soit résolu.

« L’ordonnance soumet les quelque 10 000 habitants de Portland vivant dehors chaque nuit à 30 jours de prison pour avoir violé une loi impossible à comprendre ou à respecter », affirme le procès.

Le conseil municipal de Portland a voté en juin l’adoption d’une ordonnance interdisant le camping pendant la journée dans la plupart des lieux publics, alors que la ville, ainsi que d’autres villes des États-Unis, est aux prises avec la crise de longue date des personnes vivant à l’extérieur.

La mesure stipule que les gens peuvent camper dans des zones non réglementées de 20 heures à 8 heures du matin, mais qu’à ce moment-là, ils doivent démonter leurs emplacements de camping jusqu’à ce que les heures de nuit autorisées reprennent. Le camping est également entièrement interdit à proximité des écoles, des parcs et des rues animées, entre autres endroits.

Le directeur des litiges de l’Oregon Law Center, Ed Johnson, a qualifié dans un communiqué cette mesure de « pas énorme dans la mauvaise direction », affirmant que la ville a besoin de plus de logements supervisés, d’aide au loyer, de protections pour les locataires et de soutiens pour stabiliser les Portlanders sans logement afin qu’ils puissent un meilleur accès. logements et services.

Un porte-parole du maire Ted Wheeler, Cody Bowman, a refusé de commenter le procès au journal, mais a déclaré que la ville prévoyait de commencer à appliquer les nouvelles règles dans les semaines à venir. Wheeler a déclaré que les poursuites se concentreraient sur des peines alternatives qui relient les personnes aux ressources.

Bowman a déclaré que la ville se concentre sur les efforts d’éducation et de sensibilisation liés à l’ordonnance et qu’elle fournira un préavis de deux semaines au public avant le début de l’application.

Les entreprises et les propriétaires fonciers faisaient partie de ceux qui ont soutenu la mesure, introduite par le maire, affirmant que les campings leur faisaient perdre des clients et créaient des problèmes de sécurité. Les défenseurs des personnes sans abri ont déclaré que cela les alourdirait davantage, augmentant ainsi leur détresse mentale et physique.

