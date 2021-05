Un groupe de Rome ramène l’Eurovision là où les concours de chansons ont commencé

Depuis le bureau du Premier ministre, les félicitations ont afflué dimanche de l’establishment italien pour le groupe plutôt anti-establishment Maneskin. Le groupe était le favori des bookmakers lors de la finale de l’Eurovision et a scellé la victoire tôt dimanche avec le vote populaire le plus élevé dans le festival de la chanson annuel extrêmement divertissant et incroyablement kitsch.