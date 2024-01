Un groupe de rock russe critique de la guerre en Ukraine risque d’être expulsé de Thaïlande | Guerre Russie-Ukraine

Les membres d’un groupe de rock dissident russo-biélorusse critiquant la guerre menée par Moscou en Ukraine ont été emprisonnés en Thaïlande, avec des appels croissants pour ne pas les expulser vers la Russie.

Les membres du groupe de rock progressif Bi-2 sont restés en détention mercredi après avoir été arrêtés pour avoir joué sans permis de travail en Thaïlande. Le groupe s’est prononcé contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie et contre le président russe Vladimir Poutine.

Le groupe a été arrêté la semaine dernière après avoir joué un concert à Phuket, une île du sud de la Thaïlande populaire auprès des touristes étrangers, dont de nombreux Russes.

Human Rights Watch (HRW) a déclaré que Bi-2 serait confronté à des « persécutions » s’il était renvoyé en Russie, et a fait référence au porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, accusant le groupe de « parrainer le terrorisme ».

Un message publié mercredi sur la chaîne officielle Telegram du groupe composé de sept membres indiquait que le chanteur Yegor Bortnik, connu sous son nom de scène Lyova, avait quitté la Thaïlande.

“Lyova Bi-2 s’est envolée pour Israël, le reste des membres du groupe est toujours dans une prison pour migrants dans une cellule exiguë pouvant accueillir 80 personnes”, peut-on lire dans le message.

Les musiciens détenus « comprennent des citoyens russes ainsi que des doubles ressortissants de Russie et d’autres pays, dont Israël et l’Australie », a déclaré mardi HRW dans un communiqué. On pense que ceux qui détiennent uniquement la nationalité russe sont les plus à risque.

Les autorités thaïlandaises ont confirmé l’arrestation du groupe la semaine dernière et ont déclaré qu’ils risquaient désormais d’être expulsés.

“Cela aboutit généralement à l’expulsion vers leur pays d’origine, mais il existe une certaine discrétion [about the destination],” a déclaré Kriangkrai Ariyaying, le surintendant du Bureau de l’Immigration de Phuket.

Le Conseil de sécurité nationale du pays « examine la question et examine les détails, notamment les noms et nationalités des membres du groupe », a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Parnpree Bahiddha-Nukara aux journalistes.

VPI Event, qui organise des concerts en Thaïlande, a déclaré que toutes les autorisations nécessaires avaient été obtenues, mais que le groupe avait reçu par erreur des visas touristiques.

« Généralement, dans de tels cas, les services de migration contactent l’organisateur de l’événement pour appliquer les sanctions appropriées. Mais dans ce cas, l’attention des services de migration s’est concentrée exclusivement sur les artistes », a déclaré VPI, ajoutant que le consulat russe avait tenté d’annuler les concerts de Bi-2 en décembre.

HRW a déclaré que la Thaïlande a l’obligation juridique internationale de ne pas renvoyer de force toute personne menacée de torture en cas de retour.

“En aucun cas ils ne devraient être expulsés vers la Russie, où ils pourraient être arrêtés ou pire encore pour leurs critiques virulentes” de Poutine et de la guerre, a déclaré Elaine Pearson, directrice Asie de HRW.

HRW a également déclaré que « alors que la répression en Russie atteint de nouveaux sommets, les autorités russes ont eu recours à la répression transnationale – des abus commis contre des ressortissants situés au-delà de la juridiction d’un gouvernement – ​​pour cibler des militants et des critiques du gouvernement à l’étranger par la violence et d’autres actions illégales ».

Auto-exil

Le Bi-2 est populaire en Russie. Plusieurs de ses concerts ont été annulés en 2022 après que le groupe a refusé de jouer dans une salle arborant des banderoles soutenant la guerre en Ukraine, après quoi le groupe a quitté la Russie.

L’un des fondateurs du groupe a ouvertement dénoncé le gouvernement Poutine, affirmant que cela ne lui faisait « que du dégoût » et accusant le dirigeant d’avoir « détruit » la Russie.

La dirigeante de l’opposition biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a exhorté la Thaïlande à « trouver une solution » au problème des visas du groupe.

Je suis inquiet de la situation 🇹🇭 impliquant le groupe de rock biélorusse Bi-2. Il est désormais absolument clair que la Russie est à l’origine de l’opération d’expulsion du groupe. J’exhorte le gouvernement royal thaïlandais et les nations démocratiques à trouver une solution pour garantir la liberté de ces courageux musiciens. pic.twitter.com/IJeQApQxbm – Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) 30 janvier 2024

“Je suis inquiète de la situation du groupe de rock biélorusse Bi-2”, a-t-elle écrit sur X.

«Il est désormais absolument clair que la Russie est à l’origine de l’opération d’expulsion du groupe.»

Bi-2 compte plus d’un million d’abonnés à sa chaîne YouTube et 376 000 auditeurs mensuels sur Spotify.