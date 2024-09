Un groupe de rock de grande envergure sera de passage au Sault l’année prochaine

Our Lady Peace jouera au GFL Memorial Gardens en mars 2025, avec Collective Soul, dans le cadre de la tournée du 30e anniversaire du groupe

Sault Ste. Marie sera une étape de la tournée du 30e anniversaire de Notre-Dame de la Paix.

Le groupe de rock canadien a annoncé aujourd’hui les dates de sa tournée, dont un spectacle à Sault le 2 mars 2025.

La tournée, qui débutera en février et mettra également en vedette Collective Soul, comprend cinq arrêts en Ontario, avec Sault comme premier arrêt alors que la tournée se déplace vers l’est après avoir commencé à Calgary.

La carrière de Our Lady Peace comprend des albums multi-platine et des singles à succès tels que Superman est mort et Quelque part là-bas.

Le groupe a remporté quatre prix JUNO, 10 prix vidéo MuchMusic et a vendu plus de 5 millions d’albums dans le monde entier.

La formation actuelle de Our Lady Peace comprend Raine Maida (chant), Duncan Coutts (basse), Steve Mazur (guitare) et Jason Pierce (batterie).