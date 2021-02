Un groupe de restauration néerlandais poursuit l’État pour la fermeture de Covid, avertit que l’industrie est au bord de la faillite et qu’il n’y a pas de fin de verrouillage en vue

Un groupe de restauration néerlandais poursuit l’État pour la fermeture de Covid, avertit que l’industrie est au bord de la faillite et qu’il n’y a pas de fin de verrouillage en vue

La plus grande association de restauration des Pays-Bas a déclaré qu’elle poursuivrait en justice l’État néerlandais dans le but d’amener le gouvernement à abandonner ses restrictions actuelles sur Covid-19, en raison de leur impact dévastateur sur le secteur de l’hôtellerie.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) a déclaré lundi qu’il intentait une action en justice sur la base du fait que le gouvernement n’a pas fourni de preuves épidémiologiques des restrictions qui ont contraint le secteur à fermer.

KHN a également critiqué le manque de soutien financier de l’État pour les restaurateurs et l’incapacité du gouvernement à annoncer un plan de sortie pour la fermeture actuelle. Le montant que l’association recherche dans le cadre du procès n’a pas été divulgué.

Le président de l’association, Rober Willemsen, a déclaré qu’il était « profondément déçu » gouvernement et sa décision de maintenir les mesures actuelles, avertissant que le « l’industrie de la restauration va en enfer. »

Aussi sur rt.com Le couvre-feu néerlandais prolongé par un projet de loi d’urgence alors que le gouvernement évite la décision du tribunal sur l’« illégalité » du verrouillage de Covid

« La fermeture obligatoire du secteur de la restauration, ainsi que le fait que le soutien du gouvernement ne couvre pas 100% des coûts, signifie que de nombreux entrepreneurs risquent la faillite », il expliqua.

L’approche du gouvernement néerlandais face à la pandémie a été embourbée dans la controverse, des émeutes ayant éclaté en janvier suite à sa décision d’imposer le premier couvre-feu général depuis la Seconde Guerre mondiale.

Vendredi, le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a risqué une nouvelle fureur publique en réussissant à faire adopter un projet de loi d’urgence pour faire respecter l’ordre de maintien à la maison existant de 21 heures à 4h30, qui avait fait l’objet de poursuites judiciaires.

Aussi sur rt.com La police néerlandaise enregistre une nuit plus calme avec seulement 131 arrestations, alors que les émeutes anti-lockdown se poursuivent jusqu’au cinquième jour

Plus tôt dans la semaine, un tribunal de district avait conclu que le couvre-feu était un « violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée » et ils ont été gouvernés « pas légitime. »

Cependant, à la suite d’un appel du gouvernement, la décision a été annulée et les couvre-feux ont été rétablis par les juges mercredi.

Les mesures ont été imposées le 23 janvier et dureront au moins début mars, bien que les juges devraient se réunir à nouveau ce vendredi pour rendre un verdict final sur la question.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!