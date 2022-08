Un groupe de restaurants et de bars salue la levée de l’action syndicale du syndicat du secteur public de la Colombie-Britannique

Le chef d’un groupe représentant l’industrie de la restauration et des bars de la Colombie-Britannique affirme que la fin des actions syndicales par le plus grand syndicat du secteur public de la province évitera davantage de «stress mental» pour les travailleurs et les propriétaires déjà sous le choc de l’incertitude.

Ian Tostenson, de la BC Restaurant and Foodservices Association, a déclaré que l’annonce du syndicat à la lumière de “progrès significatifs” vers un accord avec le gouvernement était une bonne nouvelle pour les établissements à court d’alcool, en particulier les petites entreprises qui auraient pu être contraintes de réduire les heures de travail de leurs employés ou fermer.

Le BC General Employees ‘Union a déclaré mardi dans un communiqué qu’il se retirait de deux semaines d’action au travail qui comprenait des piquets de grève dans les centres de distribution d’alcool qui ont incité le gouvernement à imposer des limites d’achat sur les produits alcoolisés dans les magasins d’alcool de la Colombie-Britannique.

Le BCGEU, qui représente environ 33 000 employés, a également imposé une interdiction des heures supplémentaires la semaine dernière après avoir déclaré que l’Agence de la fonction publique de la province ne l’avait pas invité à revenir à la table de négociation depuis l’échec des pourparlers au printemps dernier.

Cependant, les pourparlers ont repris jeudi dernier et le comité de négociation du syndicat a déclaré mardi qu’il mettait fin à l’interdiction des heures supplémentaires en signe de bonne foi et que des préparatifs étaient en cours pour lever les lignes de piquetage dans les centres de distribution d’alcool.

Tostenson a déclaré que le réapprovisionnement serait «un peu difficile», mais il était reconnaissant que de nouvelles difficultés soient évitées pour les entreprises confrontées à une pénurie de main-d’œuvre à la sortie de la pandémie.

« Il faudra probablement, de manière réaliste, trois à quatre semaines pour remettre le système en marche, mais je sais que la (Direction de la distribution des alcools) a travaillé sur des plans de redémarrage, ce sera donc une priorité en termes de réapprovisionnement de l’industrie. aussi vite que possible », a-t-il déclaré.

Le premier ministre John Horgan s’est dit soulagé d’entendre parler d’un accord provisoire pour le bien de l’industrie hôtelière et «pour tous les Britanno-Colombiens».

«Ce sera le début d’un modèle pour de nouvelles négociations avec d’autres employés essentiels au service des Britanno-Colombiens – infirmières, enseignants, personnel de soutien, tous les autres travailleurs du secteur public qui sont si importants pour nous», a-t-il déclaré, mentionnant les secteurs dont les syndicats souhaitent également des augmentations de salaire dans le cadre de discussions futures ou en cours avec le gouvernement.

La ministre des Finances, Selina Robinson, a déclaré lors d’une conférence de presse pour dévoiler les comptes publics de la province qu’elle était satisfaite des progrès apparents que le BCGEU et le gouvernement faisaient à la table de négociation.

“J’ai hâte de conclure un accord dès que possible”, a-t-elle déclaré.

Tostenson a déclaré que l’annonce d’une éventuelle résolution était opportune car la pression publique pour un règlement rapide du différend, qui a également affecté les magasins de cannabis, a peut-être retourné le sentiment contre le syndicat et le gouvernement.

“Je pense que le BCGEU a fait valoir son point de vue et savait en quelque sorte que si nous continuons, nous allons causer des dommages”, a-t-il déclaré. « Heureusement, cela n’a pas duré plus longtemps. Je pense qu’alors nous aurions eu de vrais ennuis.

Le syndicat demandait une augmentation de salaire de 15 % sur trois ans.

Les détaillants d’alcools ont déclaré que l’approvisionnement de certains produits s’épuisait, tandis que certains détaillants privés de cannabis qui s’approvisionnent également par l’intermédiaire de la Direction de la distribution des alcools ont fermé leurs portes même si leur personnel ne fait pas partie de l’action.

Les magasins privés ont déclaré que le conflit signifiait qu’ils n’avaient d’autre choix que de licencier des travailleurs ou de fermer temporairement.

Le Retail Cannabis Council of BC a remercié le BCGEU sur Twitter.

“Nos membres ont désespérément besoin de secours et, espérons-le, verront les livraisons reprendre rapidement”, a-t-il déclaré.

Jaclynn Pehota, directrice exécutive du groupe, a déclaré la semaine dernière que 70% des magasins de pots légaux de la province devraient fermer si l’action syndicale se poursuivait mardi dernier et que 30% d’entre eux ne rouvriraient probablement pas même après une résolution.

—Camille Bains, La Presse Canadienne

