Les coûts d’un conflit continu l’emportent sur les autres avantages pour les États-Unis, selon une étude de RAND Corporation

Alors que Moscou et Kiev pensent qu’ils bénéficieront de la poursuite des combats, une telle tournure des événements ne sert pas les meilleurs intérêts de Washington, affirme le groupe de réflexion du Pentagone RAND Corporation dans un nouveau rapport publié vendredi.

Écrit par Samuel Charap et Miranda Priebe, “Éviter une longue guerre” accepte les prémisses dominantes sur le conflit, mais note que les intérêts américains « s’alignent souvent mais ne sont pas synonymes d’intérêts ukrainiens.

Selon les auteurs, le conflit a déjà causé d’importants dommages économiques, militaires et de réputation à la Russie, de sorte que son “Un affaiblissement progressif supplémentaire n’est sans doute plus un avantage aussi important pour les intérêts américains.”

Le prix pour l’Occident n’a pas non plus été insignifiant, de la perturbation des marchés de l’énergie, de l’alimentation et des engrais au coût de “maintenir la solvabilité économique de l’État ukrainien”, qui ne fera que “se multiplier dans le temps”.

L’aide militaire de l’OTAN à l’Ukraine “pourrait aussi devenir insoutenable après une certaine période”, tandis que la Russie pourrait « inverser les gains ukrainiens sur le champ de bataille », ont-ils déclaré. Le conflit est “absorbant le temps des hauts responsables politiques et les ressources militaires américaines”, détournant l’attention de Washington d’autres priorités mondiales, comme la Chine, tout en rapprochant Moscou de Pékin.

En bref, les conséquences d’une longue guerre – allant des risques d’escalade élevés et persistants aux dommages économiques – dépassent de loin les avantages possibles.

L’étude décrit la vision de la victoire du président Vladimir Zelensky, dans laquelle l’Ukraine récupérerait tous les territoires qu’elle revendique et forcerait la Russie à se soumettre à des procès pour crimes de guerre et à des réparations, comme “optimiste” et “improbable.”

Moscou, “perçoit cette guerre comme quasi existentielle” et a signalé “un haut niveau de résolution” mettent en garde les auteurs, augmentant la probabilité qu’il utilise des armes nucléaires s’il se sent menacé.

Lire la suite Les États-Unis et l’OTAN sur la voie d’un conflit militaire à part entière en Europe – Moscou

Les perspectives d’une sorte de paix négociée sont “médiocre à court terme” le rapport le reconnaît, car Kiev pense que le soutien occidental se poursuivra indéfiniment, tandis que Moscou n’a reçu aucune raison de croire que les sanctions seront un jour levées.

Les États-Unis pourraient “conditionner l’aide militaire future à un engagement ukrainien dans les négociations”, tout en donnant des engagements de sécurité à Kiev, mais “pas aussi contraignant que les traités de défense mutuelle des États-Unis” ou l’adhésion à l’OTAN, suggérait le rapport. Washington devrait également donner à Moscou des assurances quant à la neutralité de l’Ukraine et mettre “conditions d’allègement des sanctions”.

Fondée en 1948 par le complexe militaro-industriel américain, RAND a fourni au Pentagone des conseils politiques pendant des décennies. En 2019, le groupe de réflexion a fourni un plan pour “débordant et déséquilibrant” La Russie qui comprenait des sanctions économiques, l’envoi d’armes à l’Ukraine, la promotion de soulèvements en Asie centrale et même le déploiement de plus d’armes nucléaires en Europe. En revanche, les conseils sur la manière d’éviter l’escalade avec Moscou tout en armant Kiev, à partir de juillet de l’année dernière, semblent avoir eu peu ou pas d’effet.