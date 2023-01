Le Royal United Services Institute du Royaume-Uni admet que Kiev a été complètement dépassée par Moscou, malgré la meilleure technologie de l’OTAN

Le 30 novembre, le Royal United Services Institute (RUSI), un groupe de réflexion militaire d’élite et un groupe de pression, étroitement lié au gouvernement britannique, a publié un rapport historique intitulé “Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from Russia’s Invasion of Ukraine: February– juillet 2022′. Bien qu’il cherche désespérément à présenter l’opération comme un échec, même le RUSI, normalement russophobe, ne peut ignorer la domination totale de la cyberguerre de Moscou sur Kiev.

Supériorité complète

Enfouie dans le document se trouve une longue section sur l’aspect guerre électronique du conflit russo-ukrainien. Il a constaté que dans les semaines qui ont suivi le 24 février, les forces de Moscou ont rapidement établi une domination totale dans ce domaine en déployant une vaste infrastructure de brouillage. Une fois réalisés, les cyber-systèmes les plus sophistiqués de Kiev étaient non seulement totalement confus, mais absolument paralysés.

Avant l’attaque, l’Ukraine recevait depuis quelques années les meilleurs drones de reconnaissance et de frappe occidentaux – des véhicules aériens sans pilote (UAV) – que la dette du FMI pouvait acheter.

Lire la suite « Poutine considère Erdogan comme un vrai homme » : pourquoi la Russie entretient des relations amicales avec l’un des membres clés de l’OTAN

Ces systèmes, déclare RUSI, ont été conçus pour être “critique pour la compétitivité” dans un futur champ de bataille hypothétique, en fournissant “conscience de la situation et acquisition d’objectifs” deuxième à aucun. Cependant, comme il s’est avéré, le “taux d’attrition” de ces drones high-tech étaient “Très haut” de février à juillet en raison des prouesses russes en matière de guerre électronique, et ils ont été complètement détruits à environ 90 %.

“L’espérance de vie moyenne d’un quadricoptère est restée autour de trois vols. L’espérance de vie moyenne d’un drone à voilure fixe était d’environ six vols… même lorsque les drones ont survécu, cela ne signifie pas qu’ils ont réussi à mener à bien leurs missions », les enregistrements du rapport. « Les drones pourraient échouer à remplir leurs missions parce que les exigences pour les mettre en place… empêchaient l’acquisition d’objectifs en temps opportun avant que l’ennemi ne se déplace. De nombreuses missions n’ont pas réussi à trouver des cibles car il n’y avait pas de cible à l’emplacement spécifié.

UN “plus commun” des moyens de “échec de la mission” a été « Perturbation d’un UAV sous contrôle par la guerre électronique, l’éblouissement de ses capteurs ou le refus de ses systèmes de navigation de déterminer l’emplacement précis d’une cible.

“Dans d’autres cas, les Russes ont réussi à frapper les stations de contrôle au sol de l’UAV. Dans l’ensemble, seulement environ un tiers des missions de drones peuvent être considérées comme réussies.

Un véhicule aérien sans pilote ukrainien abattu par une unité de troupes aéroportées dans la région de Kiev.

© Spoutnik / Service de presse du ministère de la Défense de la Fédération de Russie



La domination de la Russie dans la guerre électronique a eu d’autres conséquences néfastes pour les armes de précision expédiées à l’Ukraine depuis Londres, Washington et d’autres bailleurs de fonds occidentaux. Les divisions cyber de Moscou efficacement “vaincu” la plupart des armes de précision utilisées par Kiev.

RUSI est une entreprise de premier plan et très influente, et ses publications suscitent généralement un énorme intérêt médiatique – lorsque ces rapports peignent la Russie sous un jour extrêmement négatif et soulignent la nécessité de contrer Moscou par des postures politiques, diplomatiques, de renseignement et militaires très agressives. , C’est.

Lire la suite Le « Russiagate » est mort, mais le contrôle des médias sociaux que le gouvernement américain en a tiré est là pour rester

Prophéties ignorées

Mis à part un seul article dans le magazine américain Forbes, cette évaluation est restée non reconnue par un journaliste ou un expert grand public pendant plus d’un mois. Ce n’est pas la première fois qu’un rapport RUSI ne reçoit mystérieusement aucune reconnaissance dans la mémoire récente. Fin janvier, le groupe de réflexion a publié une évaluation de la valeur des livraisons d’armes occidentales à Kiev.

Il a conclu qu’il était inutile d’envoyer des véhicules ou des armes de quelque nature que ce soit en Ukraine, au cas où des combats éclateraient avec la Russie, en raison de la “l’art opérationnel” doctrine militaire et “réflexion stratégique.” Ces philosophies de longue date signifient que le Kremlin et ses chefs des forces armées considèrent la bataille comme une extension de la diplomatie, et donc tirent parti “la supériorité dans les tirs à longue portée pour obtenir des effets décisifs contre un adversaire, qui pourrait à son tour obtenir des résultats stratégiques.”

Parmi les “résultats stratégiques” recherché est un champ de bataille où « des formations terrestres massées en affrontements directs » ne sont pas déployés. Au lieu de cela, par “infligeant suffisamment de dégâts pour modifier le plan d’action d’un adversaire ou signaler que l’intention de la Russie est authentique, les objectifs stratégiques russes peuvent être atteints sans conflit.”

Cela serait assuré par l’utilisation de missiles à longue portée dans un “sans contact” engagement militaire – “le niveau minimum de force nécessaire pour promouvoir les objectifs régionaux de la Russie et limiter la nécessité de déployer des forces terrestres.” En d’autres termes, exactement ce qui s’est déroulé au cours de l’année écoulée.

Le système de lancement de roquettes multiples Uragan tire sur les positions des forces armées ukrainiennes au cours de l’opération militaire russe en Ukraine.

© Spoutnik / Ministère russe de la Défense



“Les véhicules blindés, les armes antichars à courte portée et les systèmes de défense aérienne ne peuvent être utiles que dans un scénario, qui sera probablement précédé d’une longue et déchirante période de guerre sans contact conçue pour empêcher les forces armées ukrainiennes d’opérer. efficacement du tout », Prévisions RUSI. “Leur utilisation ne sera possible qu’une fois toute initiative perdue et la situation ne devrait pas tourner en faveur de l’Ukraine.”

La conclusion du rapport était que l’armement que l’Occident avait envoyé et prévoyait d’envoyer en Ukraine “ne fait rien pour améliorer les chances de l’Ukraine de dissuader la Russie, ou même de se défendre contre une invasion russe une fois qu’elle a commencé”, et toute tentative d’armer Kiev était “pas probable” défendre « La souveraineté de l’Ukraine.

Ceux qui suivent l’évolution du conflit russo-ukrainien non pas à travers le prisme des médias grand public, mais des sources d’information plus équilibrées, auront vu cette prophétie se dérouler en temps réel depuis le 24 février.