Un classement de 98 pays place la Nouvelle-Zélande comme le meilleur répondant au monde à la pandémie de Covid-19. La Chine a été exclue par le groupe de réflexion basé à Sydney qui a compilé la liste, «en raison d’un manque de données publiques sur les tests».

Le Vietnam, Taïwan, la Thaïlande et Chypre ont également été classés dans le top cinq des nations qui ont le plus géré la maladie mortelle. De l’autre côté, on trouve le Brésil, le Mexique, la Colombie, l’Iran et les États-Unis, qui ont tous mal vécu pendant la crise. Mais même ceux du niveau supérieur ne devraient probablement pas se féliciter, car, selon les auteurs de l’étude, «La plupart des pays ne se sont surpassés que par des degrés de sous-performance.»

La liste, publiée jeudi par le Lowy Institute, est basée sur des infections et des décès confirmés en chiffres absolus et en chiffres par rapport aux statistiques de population et de dépistage. En plus d’un index, chaque entrée a un graphique chronologique correspondant, montrant à quel point elle a agi en bien ou en mal, en commençant par le moment où ils ont enregistré un 100e cas Covid et s’étalant sur 36 semaines.

L’apparition de Taiwan sur la liste est controversée, car le statut de l’île en tant que nation souveraine est discutable. Son homologue continental, la Chine, a été totalement exclu des graphiques de performance, ce qui peut être considéré comme un autre camouflet politique à Pékin. Le gouvernement chinois est fier d’avoir maîtrisé Covid-19, bien qu’il ait été le premier à le détecter, et d’avoir réussi à supprimer les épidémies sporadiques ultérieures.

Expliquant cette absence, le groupe de réflexion australien a déclaré qu’il n’y avait pas de données accessibles au public sur les tests Covid-19 menés en Chine. Un graphique provisoire de la performance de Pékin la placerait devant la Nouvelle-Zélande, mais le Lowy Institute a souligné qu’il n’offre pas « Une comparaison fiable avec d’autres pays. »

Le groupe de réflexion a déclaré qu’il n’avait trouvé aucune différence significative de performance entre les différents groupes de pays en fonction de leur région, de leur taille, de leur développement économique ou de leur système politique. Il a noté qu’une réponse efficace à ce type de crise peut dépendre «Les citoyens font-ils confiance à leurs dirigeants et si ces dirigeants dirigent un État compétent et efficace», comme le suggère le politologue Francis Fukuyama.

« En général, les pays avec des populations plus petites, des sociétés cohésives et des institutions capables ont un avantage comparatif pour faire face à une crise mondiale telle qu’une pandémie. »

Le rapport intervient alors que les cas mondiaux de Covid-19 dépassent les 100 millions, le nombre de morts dépassant le seuil de deux millions.

