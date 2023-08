Un groupe de propriété américain retire son investissement dans Everton

Le groupe d’investissement américain MSP Sports Capital a retiré sa participation dans Everton. Cela porte un coup dur à l’objectif de stabilité financière du club tandis que le produit sur le terrain patauge. Everton a suscité l’intérêt de plusieurs sociétés d’investissement américaines au cours de la dernière année. Des groupes de Miami et du Minnesota avaient tous deux des liens avec les Toffees.

Maintenant, L’Athlétisme rapporte que MSP Capital revient sur un accord précédent conclu avec le club du Merseyside. En mai, MSP Capital a accepté d’investir 190 millions de dollars en dette convertible en échange d’une participation de 25 % dans Everton. Les deux tiers de cet investissement étaient destinés à la construction du stade du club à Bramley-Moore Dock. Aujourd’hui, un obstacle avec un autre groupe financier fait échouer l’accord avec MSP Capital.

Cela ne signifie pas pour autant que tout l’argent de MSP Capital va disparaître. Au lieu de cela, les 125 millions de dollars destinés au stade deviennent désormais un simple prêt. Même si Everton devra rembourser cette somme avec intérêts, cela garantit au moins que la construction du stade pourra se poursuivre.

Cela étant dit, L’Athlétisme a ajouté que le financement total du stade n’est plus garanti. L’accord avec MSP Capital aurait conduit un groupe comprenant JP Morgan et d’autres banques mondiales à soumettre un prêt de 330 millions de dollars. Ce prêt était conditionnel à ce que MSP Capital détienne une participation de 25 %. Au lieu de cela, Farhad Moshiri peut rembourser un prêt qui a permis de démarrer le financement.

Everton se tourne vers d’autres propriétaires américains pour obtenir une aide potentielle

En réponse, Everton et Moshiri rouvrent les négociations avec la société 777 Partners basée à Miami. Ce groupe a demandé la propriété totale du club en mai. Rien n’indique ce que Moshiri recherche en termes de propriété. Selon des rapports précédents, 777 Partners ont discuté d’un accord de 745 millions de dollars pour acquérir la pleine propriété d’Everton.

Moshiri et le conseil d’administration d’Everton sont plus que jamais soumis à de fortes pressions. Des points d’interrogation subsistent quant au financement hors terrain. Pourtant, les performances sur le terrain sont tout aussi décevantes et frustrantes. Chacune des deux dernières saisons a nécessité des évasions tardives de la relégation. Une défaite 1-0 à domicile contre Fulham lors de la première journée a précédé une défaite 4-0 face à Aston Villa. Si Everton perd des points contre les Wolves à Goodison Park, la panique pourrait s’installer après seulement trois matches de championnat.

