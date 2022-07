Un groupe de pression ukrainien poursuit le Canada pour la levée des sanctions contre la Russie

Le Congrès mondial ukrainien veut une injonction du tribunal pour empêcher le retour d’une turbine à gaz allemande à Gazprom

Le Congrès mondial ukrainien (UWC), une importante organisation internationale de la diaspora, a annoncé mardi qu’il avait demandé à un tribunal d’émettre une injonction pour empêcher le gouvernement canadien de restituer une turbine à gaz de fabrication allemande dont la Russie dit avoir besoin pour livrer du gaz naturel à Allemagne.

Le groupe a déclaré que ses efforts avec des alliés locaux pour faire pression sur le gouvernement canadien n’ont pas empêché Ottawa de conclure un accord avec Berlin sur l’équipement clé. Par conséquent, l’UWC a demandé à la Cour fédérale du Canada d’intervenir.

La turbine en question a été utilisée pour pomper du gaz naturel russe vers l’Allemagne via le gazoduc sous-marin Nord Stream. La compagnie gazière russe Gazprom l’a envoyé au fabricant, Siemens Energy, pour un entretien de routine, qui a été effectué dans une usine de Montréal. Cependant, les sanctions anti-russes imposées par le Canada ont empêché l’entreprise de le restituer.

Le mois dernier, la Russie a déclaré qu’elle n’avait d’autre choix que de réduire d’environ 60 % le flux de gaz vers l’Europe via Nord Stream en raison de l’équipement manquant. L’Allemagne a d’abord qualifié la décision de politique avant de se précipiter plus tard pour négocier une levée des sanctions du Canada, que l’UWC veut que le tribunal canadien abandonne.

Lire la suite Moscou décrit l’avenir du transit du gaz ukrainien

“Nous ne pouvons pas fournir à un État terroriste les outils dont il a besoin pour financer le meurtre de dizaines de milliers d’innocents”, Paul Grod, le chef de l’UWC, a déclaré, faisant apparemment référence à l’opération militaire russe en Ukraine.

Le chef de l’organisation a qualifié la décision de la Russie de limiter la capacité de Nord Stream “chantage énergétique” et dit qu’il y avait “de meilleurs moyens de répondre aux besoins d’approvisionnement en gaz de l’Allemagne que de simplement céder” à Moscou. À savoir, “les pipelines existants en Ukraine … pourraient servir de conduit pour le gaz vers l’Allemagne”, a-t-il expliqué, appelant Berlin à faire pression sur Moscou pour qu’il utilise la voie de transit ukrainienne.

Les objections de l’UWC à la décision canadienne sont alignées sur celles du gouvernement ukrainien. Tous deux ont averti qu’Ottawa créait un dangereux précédent qui éroderait les sanctions anti-russes occidentales.

Le Congrès, qui est basé à Toronto, est à l’origine une organisation de l’époque de la guerre froide représentant la diaspora ukrainienne vivant à l’extérieur de l’Union soviétique.

De nombreux nationalistes ukrainiens, y compris ceux qui ont uni leurs forces à l’Allemagne nazie lorsqu’elle a envahi l’URSS en 1941, ont ensuite fui l’avancée de l’Armée rouge et ont trouvé refuge dans des pays comme le Canada. Des documents déclassifiés de la CIA ont montré un vaste dossier de recrutement de telles personnes pour une campagne de guérilla contre l’Ukraine soviétique après la guerre. L’Ukraine moderne dépeint les dirigeants nationalistes en temps de guerre comme des héros et minimise ou nie les crimes que ces individus et leurs forces ont commis.