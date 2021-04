Un groupe de défense lié à la direction du Parti démocrate fait pression sur le juge Stephen Breyer pour qu’il démissionne après s’être opposé à l’élargissement de la Cour suprême des États-Unis – afin que son poste puisse être occupé de toute urgence par une femme noire.

Breyer « A été une justice distinguée, mais risque maintenant que le Sénat tombe entre les mains des républicains avant que les démocrates ne puissent confirmer le candidat de Biden », le groupe a tweeté.

L’appel intervient le même jour que la Maison Blanche a annoncé la formation d’une commission présidentielle, chargée de produire un « analyse des principaux arguments du débat public contemporain pour et contre la réforme de la Cour suprême » ainsi que le débat actuel sur «Le rôle et le fonctionnement du Suprême Cour dans notre système constitutionnel » et historique des propositions de réforme.

Cela a été largement interprété comme une référence à la tentative des années 1937 par le président Franklin Delano Roosevelt – un autre démocrate, auquel Joe Biden a récemment été comparé dans de nombreux médias grand public – d’ajouter plus de juges à la cour après avoir bloqué certains de ses «New Deal» programmes, connus depuis sous le nom de «court-packing».

Il y a actuellement trois juges de la Cour suprême considérés « libéral » – Breyer, Elena Kagan et Sonia Sotomayor – et six théoriques «Conservateurs», dont trois ont été nommés par l’ancien président Donald Trump.

Breyer a 82 ans et a siégé au SCOTUS depuis 1994. Lors d’une conférence à la Harvard Law School mardi, il était sceptique quant à l’élargissement du plus haut tribunal du pays.

«J’espère et j’espère que le tribunal conservera son autorité», il a dit. «Mais cette autorité, comme la primauté du droit, dépend de la confiance, une confiance que le tribunal est guidé par des principes juridiques, pas par la politique. Une modification structurelle motivée par la perception de l’influence politique ne peut qu’alimenter cette perception, érodant davantage cette confiance. »

Demand Justice, le groupe qui pousse soudainement à la retraite de Breyer, n’est pas n’importe quelle organisation. Il est dirigé par Brian Fallon, ancien attaché de presse de la campagne présidentielle 2016 d’Hillary Clinton et de la candidature présidentielle de 2004 de John Kerry. Fallon était également un assistant du sénateur Chuck Schumer (D-New York), qui dirige maintenant la majorité du Sénat, et a travaillé pour le ministère de la Justice sous l’administration Obama. Plusieurs autres anciens d’Obama et assistants démocrates de longue date sont également des personnalités de haut niveau dans Demand Justice, selon le chien de garde Influence Watch. Le groupe est également sur le dossier de soutien de cour-emballage.





