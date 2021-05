Un groupe de police gay dénonce la fierté de New York pour avoir interdit aux policiers de participer

Un groupe d’agents homosexuels se dit découragé après une décision « honteuse » des organisateurs de certains rassemblements de la fierté à New York d’interdire la police de leurs événements.

NYC Pride affirme que sa nouvelle politique interdisant les « exposants des services correctionnels et des forces de l’ordre » jusqu’en 2025 au moins améliorera la sécurité à un moment où la violence contre les groupes marginalisés, en particulier le BIPOC – Noirs, Autochtones, personnes de couleur – et les communautés trans, a continué de s’intensifier.

« Le NYPD n’est pas tenu de diriger la première réponse et la sécurité lors des événements de la NYC Pride », a déclaré le groupe. «Tous les aspects de la première intervention et de la sécurité qui peuvent être réaffectés à des services de sécurité privés formés, des dirigeants communautaires et des bénévoles seront examinés.»

La Gay Officers Action League (GOAL) a déclaré que NYC Pride était depuis longtemps un partenaire précieux.

« La volte-face brutale pour apaiser certains militants de notre communauté est honteuse », a déclaré GOAL.

Le président de GOAL, Brian Downey, a déclaré que NYC Pride était conscient que la ville ne permettrait pas qu’un événement à grande échelle se produise sans la présence de la police.

« Donc, leur réponse à la pression des militants est de prendre la voie basse en empêchant les autres membres de la communauté de célébrer leur identité et d’honorer l’héritage partagé », a déclaré Downey. « Il est démoralisant que (NYC Pride) n’ait pas eu le courage de se référer à GOAL par son nom dans son annonce, en nous désignant uniquement comme des «exposants chargés de l’application de la loi». L’étiquette est non seulement offensante mais déshumanisante pour nos membres. »

NYC Pride a déclaré qu’il augmenterait son budget pour la sécurité et la première intervention afin de pouvoir élaborer de manière indépendante un plan d’urgence en utilisant la sécurité privée et des bénévoles formés. NYPD ne fournira la première réponse et la sécurité que lorsque cela est absolument nécessaire, comme mandaté par les responsables de la ville, a déclaré NYC Pride.

Le groupe a déclaré qu’il n’était pas disposé à «contribuer de quelque manière que ce soit à créer une atmosphère de peur ou de préjudice pour les membres de la communauté».

Le sentiment de sécurité que les forces de l’ordre sont censés fournir peut au contraire être menaçant, et parfois dangereux, pour ceux de notre communauté qui sont le plus souvent ciblés avec une force excessive et / ou sans raison « , a déclaré NYC PRIDE. » Les mesures prises. par l’organisation défient les forces de l’ordre de reconnaître leur préjudice et de corriger la voie à suivre. «