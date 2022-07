Un groupe de «poids lourds» de course avec une proposition radicale de remaniement de style Premier League pour la BHA | Nouvelles de la course

Un groupe de “poids lourds” de la course a approché l’instance dirigeante du sport avec une proposition radicale de remaniement de style Premier League qui verrait une plus grande somme d’argent concentrée sur le niveau d’élite.

Dirigé par l’ancien président du British Horseracing Board, Peter Savill, le groupe – qui comprend des représentants des hippodromes, des entraîneurs de premier plan et des bookmakers – a envoyé lundi une lettre à la British Horseracing Authority (BHA) détaillant un certain nombre de suggestions pour s’attaquer à ce qu’ils considèrent comme les courses britanniques. des problèmes majeurs, notamment la fuite des meilleurs talents équins vers des acheteurs étrangers et la petite taille des champs.

La proposition n’appelle pas à une réduction globale de la liste des rencontres, mais demande plutôt moins de courses d’élite afin d’augmenter la taille des champs au sommet, tout en ajoutant plus de courses aux niveaux inférieurs.

Le rapport du groupe suggère également de canaliser davantage de prix vers des courses de classe supérieure, qui seraient concentrées les week-ends et les grands festivals en milieu de semaine tels que Royal Ascot ou le Cheltenham Festival.

S’exprimant sur le podcast Nick Luck, Savill a déclaré: “Au cours des derniers mois, j’ai rencontré un certain nombre de poids lourds de l’industrie – propriétaires, entraîneurs, éleveurs, hippodromes, industrie des paris – pour avoir leur point de vue sur un certain nombre de problèmes qui sont face aux courses britanniques.

« À la suite de cela, nous avons rédigé une lettre à la BHA qui décrit les principes que nous pensons qu’ils devraient faire avancer. C’est maintenant à eux de décider.

“Si tous les meilleurs footballeurs quittaient la Premier League et allaient en Espagne ou en Italie, la Premier League aurait beaucoup moins d’attrait pour les gens et les droits des médias deviendraient beaucoup moins précieux. C’est l’équivalent de ce qui se passe ici”

“Pour le moment, nous avons les meilleures courses du monde et les meilleurs chevaux, mais ce que nous n’avons pas, ce sont les meilleures courses en termes de prix. Lorsque la Premier League a commencé, elle n’avait pas les milliards qu’elle a maintenant. mais il a obtenu la bonne structure.

“La réduction du nombre de chevaux au sommet est devenue assez dramatique.

“Si tous les meilleurs footballeurs quittaient la Premier League et allaient en Espagne ou en Italie, la Premier League aurait beaucoup moins d’attrait pour les gens et les droits des médias deviendraient beaucoup moins précieux. C’est l’équivalent de ce qui se passe ici et nous devons faire quelque chose à ce sujet.

“Le problème qui est lié à cela est l’une des tailles de peloton et nous devons résoudre ces deux problèmes. Si nous ne le faisons pas, les courses britanniques vont simplement aller plus loin.

“Nous devons trouver un moyen d’obtenir beaucoup plus de prix au sommet. Un cheval de course est un atout et si cet atout vaut 250 000 £, vous devez en tirer un retour.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant plus tôt ce mois-ci, le principal entraîneur de sauts Fergal O’Brien a appelé les autorités de course à réduire le nombre de matches, en particulier pendant la campagne estivale.



En réponse à la proposition, un porte-parole de la BHA a déclaré : “Les dirigeants des courses britanniques ont convenu de mettre en place une stratégie de l’industrie axée sur l’avenir financier du sport, les prix en argent, la compétitivité internationale et l’attrait du produit de course pour nos différents clients.

“Il est clair que des mesures doivent être prises, et pour se développer, le sport devra innover.

“Pour ces raisons, nous accueillons toutes les propositions de ceux qui ont à cœur les intérêts du sport, et elles seraient considérées comme faisant partie du développement de cette stratégie de l’industrie, qui se déroulera de toute urgence au cours des prochains mois en collaboration et la consultation des parties prenantes de notre industrie.”