Un groupe de plein air exhorte le gouvernement de la Colombie-Britannique à accroître son soutien aux sentiers et aux parcs

Un groupe représentant les loisirs et le tourisme en Colombie-Britannique a envoyé un message au nouveau premier ministre David Eby, exhortant le gouvernement provincial à accroître son soutien au secteur du plein air dans le prochain budget.

L’Outdoor Recreation Council of BC (ORCBC) représente 40 organisations et entreprises de toute la province qui s’inquiètent de l’intérêt croissant pour les loisirs de plein air qui épuise des ressources déjà limitées. Il a signalé un manque de stationnement, d’accès aux installations sanitaires, d’infrastructures de loisirs vieillissantes, d’impacts sur l’environnement et la faune, des arriérés d’entretien et des pénuries de personnel, comme les plaintes des Britanno-Colombiens.

Dans la lettre au premier ministre, l’ORCBC demande au gouvernement provincial : d’augmenter le budget de fonctionnement annuel de Recreation Sites and Trails BC à 20 millions de dollars et le budget annuel de BC Parks à 100 millions de dollars, de modifier la Trails Strategy for British Columbia et confirmer un soutien adéquat pour la mise en œuvre de la stratégie mise à jour sur les sentiers et investir 10 millions de dollars dans un fonds pour les sentiers de la Colombie-Britannique afin de fournir un financement fiable aux organisations communautaires qui aident à entretenir les sentiers de la Colombie-Britannique.

Une étude de l’Université de la Saskatchewan a révélé que les loisirs de plein air en Colombie-Britannique rapportent chaque année 15 milliards de dollars en valeur économique aux Britanno-Colombiens, en plus des avantages qu’ils procurent à la santé communautaire, à la réconciliation grâce à la participation des Autochtones, et plus encore.

«Le secteur des loisirs de plein air de la Colombie-Britannique a connu des décennies de sous-financement, propulsant la perte d’accès, des impacts environnementaux et culturels négatifs et des ressources limitées, y compris la pression sur le personnel et les bénévoles», a déclaré Louise Pedersen, directrice générale de l’ORCBC.

L’année dernière, le gouvernement provincial a alloué 83 millions de dollars sur trois ans à l’infrastructure récréative de BC Parks. Cependant, les aires de loisirs à l’extérieur des parcs, qui représentent 85 % de la province, n’ont pas reçu le même soutien.

L’ORCBC a souligné l’organisation Recreation Sites and Trails BC, qui supervise 15 000 kilomètres de sentiers et 2 200 sites de loisirs sur les terres de la Couronne avec seulement 50 employés et un budget de fonctionnement de 8 millions de dollars.

«Nous demandons à la province de faire de nouveaux investissements nécessaires qui placeront la Colombie-Britannique dans une bien meilleure position pour développer un réseau de sentiers et de loisirs de classe mondiale qui facilite une participation large et inclusive aux loisirs de plein air, suit les meilleures pratiques pour la conception de sentiers et considérations environnementales et favoriser la réconciliation grâce à une représentation accrue des Autochtones dans la planification, le développement et la gestion des loisirs », a ajouté Pedersen.

