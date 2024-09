Un groupe de pharmaciens aura accès aux tests et traitements des infections de la gorge et de l’oreille – DiscoverHumboldt.com

Les pharmaciens de la province disposeront de ressources accrues pour tester les patients.

Le gouvernement de la Saskatchewan a annoncé mercredi qu’un groupe de pharmaciens recevrait une formation pour tester les infections de la gorge et de l’oreille streptococciques.

Une nouvelle formation, une première au Canada, permettra aux pharmaciens de réaliser des tests rapides pour détecter l’angine streptococcique. Un échantillon est prélevé en laboratoire et analysé sur place, les résultats étant disponibles en une dizaine de minutes. Les pharmaciens pourront alors prescrire et délivrer des médicaments si nécessaire.

Les infections de l’oreille ne nécessitent qu’une évaluation physique.

« Les pharmaciens sont des membres importants de notre équipe de soins de santé, et cette expansion leur permet de mieux utiliser leur formation et leurs compétences au profit des patients de la Saskatchewan », a déclaré le ministre de la Santé Everett Hindley dans un communiqué. « Cette approche novatrice offre aux patients un meilleur accès aux services de soins de santé en leur offrant un diagnostic et un traitement en une seule visite.

Les pharmaciens devront suivre la formation et satisfaire aux exigences de compétence établies par le Saskatchewan College of Pharmacy Professionals et suivre les directives obligatoires.

Dix pharmacies seront sélectionnées pour participer à un projet pilote visant à effectuer des tests rapides pour l’angine streptococcique et des évaluations pour les infections de l’oreille, tandis que 50 autres sites seront choisis pour offrir uniquement des évaluations pour les infections de l’oreille.

Il y a environ 1 250 pharmaciens en exercice dans plus de 425 pharmacies communautaires autorisées en Saskatchewan.