Un groupe de perroquets – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Il fait de plus en plus froid alors prenez votre café et commencez votre matinée.

Fait amusant: Un groupe de perroquets s’appelle un pandémonium.

En ce jour

En 1965, les Beatles deviennent membres de l’Ordre de l’Empire britannique par la reine Elizabeth II au palais de Buckingham.

En 1984, The Terminator sort en salles.

En 1996, les Yankees de New York ont ​​battu les Braves d’Atlanta en six matchs pour remporter la Série mondiale.

En 2000, les Yankees de New York ont ​​battu les Mets de New York en cinq matchs pour remporter la Série mondiale.

En 2005, les White Sox de Chicago ont battu les Astros de Houston en quatre matchs pour remporter la Série mondiale.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du steak frit au poulet, la Journée de la santé pulmonaire, la Journée nationale du mulet, la Journée nationale de la citrouille, la Journée nationale de la viande hachée, la Journée nationale des enfants transgenres et la Journée mondiale du hurlement nocturne.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Le comédien Bert Kreischer se rend à Kelowna. En savoir plus ici.

Les lumières des ténèbres sont nécessaires pour la sécurité d’Halloween à Vernon. En savoir plus ici.

“Vous avez l’air ridicule”: le maire de Nanaimo porte le maillot des Penticton Vees après avoir perdu son pari. En savoir plus ici.

Tendance

Avez-vous déjà vu un chat exécuter un drive-by ?

Un chat qui passe en voiture sur une planche à roulettes est hilarant lmfao pic.twitter.com/VjE7ls3rIR — PAPI ACE (@PapiAceFBC) 24 octobre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur Seth McFarlane (49 ans), le chanteur country Keith Urban (55 ans), l’ancienne première dame Hillary Clinton (75 ans), l’animateur de Wheel of Fortune Pat Sajak (76 ans) et l’acteur Jon Heder ( 45).

Bon mercredi à tous !

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan