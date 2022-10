Un groupe de pédiatrie publie des lignes directrices pour détecter l’anxiété chez les enfants et les jeunes – Kelowna Capital News

La Société canadienne de pédiatrie a de nouveaux conseils pour les cliniciens sur la façon d’évaluer et de gérer l’anxiété chez les enfants et les adolescents alors que la pandémie exacerbe les inquiétudes concernant la santé mentale.

L’auteur principal de deux articles publiés jeudi affirme que c’est la première fois que le CPS officialise sa position, en partie pour répondre à une “grande demande d’orientations complètes”.

Alors que la santé mentale était un problème croissant avant la pandémie, le Dr Benjamin Klein affirme que la COVID-19 a accru les pressions sur de nombreux enfants et jeunes alors que les mesures de confinement et de confinement fermaient les écoles et annulaient les dates de jeu.

Il dit que les professionnels de la santé devraient avoir des conseils clairs sur la façon de faire la différence entre une réponse au stress adaptée à l’âge et quelque chose de plus grave.

“Je pense que les gens sont généralement conscients (que) les traitements de l’anxiété sont les médicaments et la thérapie. Mais tu fais quoi exactement quand ? Quels médicaments devriez-vous utiliser? Quand appelez-vous cela de l’anxiété? Quelles questions pouvez-vous poser aux parents et aux enfants pour venir au diagnostic ? » dit Klein, un pédiatre du développement basé à Brantford, en Ontario.

“Je suppose qu’il y avait une bonne dose de variabilité dans les détails de la façon dont il a été abordé.”

Klein dit qu’une feuille de conseils similaire est en cours de préparation pour aider les parents et les soignants à reconnaître les signes qui méritent d’être mentionnés à un médecin.

Les peurs pendant l’enfance et l’adolescence font partie du développement normal, notent les lignes directrices. Cependant, les symptômes des troubles anxieux vont bien au-delà du comportement typique et peuvent inclure des réponses persistantes, disproportionnées ou déformées qui entravent la vie quotidienne.

Par exemple, les inquiétudes d’un enfant concernant ses notes pourraient être considérées comme normales si elles n’ont pas d’incidence sur les activités scolaires ou familiales. Mais si les inquiétudes sont constantes et excessives et incluent le retrait social, les troubles du sommeil et de la concentration, elles pourraient indiquer des problèmes plus profonds.

Notamment, la SCP ne recommande pas le dépistage de l’anxiété si un enfant ou un jeune ne présente pas de signes ou de symptômes.

C’était une recommandation récente du groupe de travail américain sur les services préventifs, qui a exprimé une “certitude modérée” que le dépistage des enfants âgés de huit à 18 ans a “un avantage net modéré”.

Klein dit qu’il y a un «gros inconvénient» au dépistage général s’il trouve des faux positifs et met à rude épreuve la capacité déjà limitée du système de santé à évaluer et à traiter les cas plus graves.

«Le dépistage est quelque chose qui fait l’objet d’un débat assez féroce», dit-il.

“Les problèmes habituels avec le dépistage consistent à identifier un grand nombre de faux positifs que vous subissez maintenant à plus d’évaluations et à un traitement possible qui peut être nocif.”

Les lignes directrices suggèrent que l’anxiété est en hausse au Canada, soulignant une étude de 2018 qui a révélé que les troubles diagnostiqués chez les jeunes de 12 à 24 ans avaient plus que doublé, passant de 6 % en 2011 à 13 % en 2018.

Klein dit qu’il est difficile de déterminer dans quelle mesure la pandémie a pu contribuer à l’anxiété, mais il s’attend à ce qu’elle ait joué un rôle. Il dit que des activités adaptées à l’âge avec des amis, la famille et la communauté scolaire peuvent protéger contre les problèmes de santé mentale et encourager un développement normal et sain.

“De toute évidence, avec la pandémie, il y a beaucoup de restrictions à ces expériences enrichissantes et vous allez donc voir des problèmes de santé mentale et un développement sous-optimal”, dit-il.

“Quelqu’un en lecture et en mathématiques n’a pas progressé autant qu’il aurait dû le faire, et maintenant il est à l’école et ça ne va pas aussi bien. Donc, ils vivent plus de stress et c’est plus anxiogène, ce qui ajoute à la charge.

—Cassandra Szklarski, La Presse Canadienne

Famillesanté mentale