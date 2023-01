Un groupe de passagers aériens manquera entièrement le réveillon du Nouvel An en raison d’un atterrissage d’urgence

Les passagers d’un vol United Airlines manqueront de célébrer le Nouvel An en raison d’une bizarrerie de fuseau horaire.

Leur vol a effectué un atterrissage d’urgence, les laissant bloqués aux Samoa américaines pendant 21 heures.

Parce que l’île est si proche de la ligne de changement de date internationale, ils doivent partir le 31 décembre, puis traverser vers un endroit où c’est déjà le 1er janvier depuis des heures.

Certains en ont profité pour boire des bières avec les locaux, nager et explorer l’île.

Les passagers d’un vol long-courrier United Airlines manqueront de célébrer le Nouvel An après que leur vol ait effectué un atterrissage d’urgence sur une île isolée du Pacifique.

Les passagers voyageaient de Los Angeles à Sydney vendredi lorsque le Boeing 787-9 a été contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à Pago Pago aux Samoa américaines en raison d’un “problème mécanique”, selon le rapport.

Les voyageurs ne pourront pas célébrer l’horloge frappant minuit samedi car l’île se trouve juste à l’est de la ligne de changement de date internationale. Un avion de remplacement devait décoller à 3 heures du matin le 31 décembre. Mais la bizarrerie du fuseau horaire signifie que l’heure serait juste après 4 heures du matin le dimanche 1er janvier peu après leur départ.

Le vol devait atterrir à Sydney à 7 h 15 dimanche, heure locale.

Certains passagers ont parlé aux habitants et ont fait le tour de l’île, mais d’autres se sont plaints du temps qu’il a fallu à United pour envoyer un autre avion, a rapporté The Guardian. Un passager nouvellement marié tweeté qu’elle commence sa lune de miel “bloquée” à Pago Pago parce que United n’a pas pu leur trouver un avion “pendant plus de 21 heures”.

—Rick Lechtman (@rlechtman) 31 décembre 2022

Leonie Butta, dont le fils et les deux petites-filles étaient sur le vol, a déclaré au journal qu’elle suivait le vol en ligne et a salué la décision de United de se dérouter vers Pago Pago.

Le père d’un passager tweeté que sa fille s’est douchée au hangar de l’aéroport, a fait le tour de l’île et “buvait des bières sur une plage déserte”. Il a aussi m’a dit: “Fille sur le vol, une journée assez aventureuse, ils ont fait le tour de l’île, le pilote leur a acheté des shots, a bu des bières sur la plage. A mangé chez Micky D’s, retour au hangar pour se détendre sur les lits avant de monter dans l’avion à 3h du matin pour le vol vers Sydney.”

United Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire d’Insider.