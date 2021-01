Le 26 janvier 2021, l’Inde a célébré son 72e Jour de la République qui commémore le jour où la Constitution indienne est entrée en vigueur. Célébrée comme une fête nationale, l’occasion est célébrée avec beaucoup de zèle et d’enthousiasme, marquant l’esprit de l’Inde indépendante. Les internautes remplissent les médias sociaux en écrivant sur la Constitution indienne et ses principes, partageant des images avec le drapeau national et des citations du Dr BR Ambedkar, l’architecte de la constitution indienne.

Cependant, pour marquer le Jour de la République de cette année, Animal Planet Inde avait une surprise prévue pour tous les compatriotes. Le bras numérique de la chaîne a publié une interprétation de Saare Jahan Se Acha composé avec les voix d’Indian Wildlife et l’a publié sur YouTube. La belle version sortie le 25 janvier est interprétée par le groupe acapella, Raaga Trippin et a recueilli plus de 10 vues lakh jusqu’à présent.

Le groupe d’acapella basé à Mumbai a recréé les voix des animaux et des oiseaux pour chanter cette incroyable chanson patriotique. Intitulée «Sons de la faune indienne», la vidéo vous donnera sûrement la chair de poule et vous rendra fier. Regardez la vidéo ici:

Dans la description, Planète des animaux avec près de 61 000 abonnés, a écrit que la vidéo est leur hommage à l’incroyable biodiversité de l’Inde. La vidéo de près de deux minutes présente de superbes clichés de la faune indienne. Le clip commence par une clause de non-responsabilité déclarant qu ‘«aucun animal n’a été blessé pendant la réalisation de cette vidéo. Tous les sons d’animaux et d’oiseaux ont été interprétés par des artistes.

La vidéo virale a conquis le cœur des internautes sur Internet, qui l’ont rendue virale du jour au lendemain en la partageant largement sur diverses plateformes de médias sociaux comme Twitter, Facebook. Le clip s’ouvre sur une photo d’un martin-pêcheur et des sons d’oiseaux. Quelques instants plus tard, on aperçoit également une majestueuse lionne portant son petit dans sa bouche en traversant un point d’eau. La vidéo célèbre la faune colorée et diversifiée de l’Inde, qui abrite plus de 90 000 espèces animales et 45 000 espèces végétales.

Au fur et à mesure que la vidéo avance, nous assistons à des plans étonnants d’animaux et d’oiseaux comme des éléphants, des paons, des tigres, des lions, des singes et des chimpanzés tandis que le Saare Jahan se Acha est entendu en arrière-plan. Certains des utilisateurs ont commenté «Jai Hind» dans la section commentaires de la vidéo.

En conversation avec Telangana aujourd’hui, le groupe acapella a déclaré avoir sauté sur l’occasion lorsque la chaîne les a approchés pour créer cette jungle en utilisant seulement leurs 5 voix pour célébrer la faune diversifiée de toute l’Inde d’une manière patriotique.

Le groupe de 5 membres comprend Alan De Souza, Gary Misquitta, Gwen Dias, Keshia Braganza, Suzanne D’Mello et Thomson Andrews.