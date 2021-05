Un groupe de militants de Gaza affirme qu’un jeune de 17 ans tué par une frappe aérienne en était membre

M. al-Qanou faisait partie des personnes photographiées dans un article du New York Times sur tous les enfants tués lors du récent conflit, mais les détails de sa mort n’avaient pas encore été confirmés.

JERUSALEM – Après qu’un jeune de 17 ans a été tué dans le conflit de Gaza ce mois-ci – l’un des 69 enfants tués dans des combats entre Israël et des militants – un groupe militant l’a revendiqué comme membre, sans toutefois dire s’il a été tué au cours de combats.

Le frère aîné de M. al-Qanou, Oussama, a déclaré que son frère avait rejoint les Brigades moudjahidines plus tôt cette année après que des membres du groupe l’aient poussé pendant des mois à rejoindre leurs rangs, lui offrant de l’argent et l’accès à des armes.

Les Brigades des Moudjahidines ont déclaré que M. al-Qanou avait 20 ans, mais les dossiers médicaux officiels et les membres de sa famille indiquent qu’il avait 17 ans, né le 10 janvier 2004.

Les experts des droits humains condamnent l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, soulignant que les recruter pour combattre est une violation du droit international.

« Quelle que soit la situation, il est carrément illégal pour les groupes armés de recruter et de déployer un enfant de moins de 18 ans, même s’ils citent un volontaire non cité », a déclaré Eric Goldstein, directeur exécutif par intérim de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord de Human Rights Watch. . « Ils devraient être avec leurs familles, pas dehors en tant que combattants. »

M. al-Qanou a ajouté que sa famille était si profondément opposée à l’adhésion de son frère aux Brigades moudjahidines qu’elle a refusé de permettre aux membres du groupe de lui rendre hommage dans la tente des pleureuses qu’ils ont érigée après sa mort.

« Nous les avons expulsés devant tout le monde », a-t-il déclaré.