Un groupe de mères obtient une subvention de 100 000 $ pour lutter contre «l’itinérance invisible» à Kelowna

Les mères cachent l’itinérance en dormant dans des voitures tout en gardant les enfants propres et à l’école

Un chèque de 50 000 $ aidera les mères de la rue qui travaillent à garder leurs enfants propres et à l’école. (Des mamans pour des mamans/Instagram)

Le groupe de travailleurs de Mamas for Mamas a reçu 100 000 $ pour lutter contre « l’itinérance invisible » à Kelowna.

Les enfants de mères célibataires en situation d’itinérance invisible sont propres et vont à l’école, mais dorment parfois sans toit au-dessus de leur tête. Ces mères bordent leurs enfants au lit à l’arrière de leur voiture dans des parkings ou dans une tente dans le jardin d’un ami, se douchent dans les gymnases, font la lessive dans les laveries automatiques et occupent souvent plusieurs emplois.

« Ce n’est pas par manque d’efforts, mais par manque de logements abordables qui les amènent ici », a déclaré Mamas for Mamas.

Au départ, la Fondation Stober a fait don de 50 000 $ pour autonomiser les mères, les soignants et les enfants après avoir appris la prévalence de l’itinérance invisible.

Ensuite, Brent Marshall et Commercial Business Finders se sont mobilisés et ont promis 50 000 $ supplémentaires pour aider les habitants du centre de l’Okanagan. L’argent proviendra de l’initiative de remise de 50 % de la commission de l’entreprise.

Mamas for Mamas utilisera les fonds pour fournir aux personnes dans le besoin les ressources dont elles ont besoin pour trouver la stabilité et la sécurité et pour lutter contre le sans-abrisme invisible.

