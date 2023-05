Un groupe de mercenaires russes déclare qu’une ville clé a été capturée et quittera l’Ukraine

L’armée privée russe Wagner a revendiqué samedi le contrôle total de la ville ukrainienne de Bakhmut, l’épicentre des combats, alors que Kiev a déclaré que la bataille se poursuivait mais a admis que la situation était « critique ».

Bakhmut, une ville minière de sel qui comptait autrefois 70 000 habitants, a été le théâtre de la bataille la plus longue et la plus sanglante de l’offensive ukrainienne de Moscou qui a duré plus d’un an.

La chute de Bakhmut face à la Russie, où Moscou et Kiev auraient subi d’énormes pertes, aurait une haute valeur symbolique.

Si elle était confirmée, la défaite de Bakhmut permettrait à Moscou de remporter une victoire après une série de défaites humiliantes.

Elle précéderait également une contre-offensive majeure que Kiev prépare depuis des mois.

L’annonce de Wagner est intervenue alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky participait au sommet du G7 au Japon.

Le patron du groupe de mercenaires, Yevgeny Prigozhin, a affirmé que la ville était tombée aux mains de ses mercenaires dans une vidéo publiée sur Telegram, dans laquelle des combattants brandissaient des drapeaux russes sur fond de ruines.

« Aujourd’hui, le 20 mai, vers midi, Bakhmut a été prise dans son intégralité », a déclaré Prigozhin dans la vidéo, ajoutant que les combattants de Wagner fouilleraient la ville capturée avant de la remettre à l’armée officielle russe.

« D’ici le 25 mai, nous examinerons complètement (Bakhmut), créerons les lignes de défense nécessaires et les remettrons à l’armée », a déclaré Prigozhin. « Nous irons nous-mêmes dans des camps sur le terrain. »

Le bruit de l’artillerie pouvait être entendu en arrière-plan de la vidéo de Prigozhin.

L’Ukraine, qui plus tôt ce mois-ci a revendiqué des succès à Bakhmut et dans ses environs, a déclaré que les combats pour la ville se poursuivaient.

« De violents combats à Bakhmut. La situation est critique », a déclaré le vice-ministre de la Défense Ganna Malyar sur Telegram.

Elle a déclaré que les troupes ukrainiennes « tenaient la défense » dans la « zone des avions » de la ville.

« A partir de maintenant, nos défenseurs contrôlent certaines installations industrielles et d’infrastructure dans la région », a-t-elle déclaré.

Il n’a pas été possible pour l’AFP de vérifier ces affirmations.

– ‘Bakhmut hachoir à viande’ –

Wagner a été le fer de lance de la lutte pour Bakhmut et aurait subi d’énormes pertes lors de la prise d’assaut de la ville qui a duré des mois.

« L’opération pour capturer Bakhmut – le hachoir à viande Bakhmut – a duré 224 jours », a déclaré Prigozhin, vêtu d’un uniforme de camouflage.

Prigozhin, impliqué dans un combat de plus en plus public avec l’armée officielle russe, a déclaré que les pertes de Moscou auraient été bien moindres s’il n’y avait pas eu des généraux incompétents.

Il se plaint depuis longtemps que Wagner ne reçoit pas la quantité appropriée de munitions.

« Il n’y avait que Wagner ici (à Bakhmut) », a-t-il déclaré dans la vidéo. « Nous avons combattu non seulement l’armée ukrainienne ici, nous avons combattu la bureaucratie russe. »

Il n’a pas révélé combien de combattants Wagner sont morts à Bakhmut, mais a déclaré que les pertes étaient « cinq fois plus élevées » en raison du leadership militaire russe.

Il a reproché au ministre de la Défense Sergei Shoigu et au chef d’état-major général Valery Gerasimov d’avoir transformé l’offensive en « leur propre amusement ».

« Un jour dans l’histoire, ils paieront pour leurs actions », a déclaré Prigozhin.

Les rangs de Wagner comprenaient un nombre inconnu, considéré comme élevé, d’anciens condamnés après que Prigozhin ait visité les prisons russes l’année dernière pour attirer des prisonniers, leur promettant une amnistie à leur retour s’ils survivaient.

« Les généraux, les anciens employés des forces de l’ordre, du FSB (service de sécurité) et les anciens condamnés étaient actifs ici comme une seule équipe », a déclaré Prigozhin.

Il a récemment lancé des attaques sans précédent contre les dirigeants militaires de Moscou.

Le front dans l’est de l’Ukraine était en grande partie gelé jusqu’à l’hiver dernier, la plupart des combats se déroulant autour de Bakhmut.

Les deux camps attendent désormais une contre-offensive annoncée par les autorités ukrainiennes soutenues par des livraisons d’armes occidentales.

Zelensky a déclaré récemment que son armée avait besoin de plus de temps avant de lancer l’assaut.

