Un groupe de médecins offre des vaccins gratuits contre la rougeole à Philadelphie pour lutter contre l’épidémie

Un groupe de médecins de Philadelphie propose des vaccins gratuits contre la rougeole à la suite d’une épidémie dans la ville.

Il y a eu huit cas confirmés de maladie depuis fin décembre, tous parmi des personnes non vaccinées, selon le Département de la santé publique de Philadelphie.

Le premier cas s’est produit chez un enfant admis à l’hôpital pour enfants de Philadelphie en décembre. Au moins trois autres enfants non vaccinés ont été exposés à l’hôpital et ont contracté la rougeole, selon le ministère de la Santé publique de la ville.

Certains des premiers patients se sont rendus dans une garderie au lieu de suivre les instructions de quarantaine et ont exposé d’autres enfants, ont indiqué les responsables de la santé.

En réponse, le Black Doctors Consortium organise une clinique éphémère dans le nord de Philadelphie pour administrer gratuitement le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR).

Le vaccin sera “fourni aux enfants et aux adultes non vaccinés. Nous vous testerons également si vous avez été exposé à la rougeole et si vous n’êtes pas sûr d’être protégé (immunisé)”, a écrit le groupe dans un communiqué. poste sur Facebook.

Paul Vernon/AP

Les vaccins seront distribués au Dr. Ala Stanford Center for Health Equity. Aucune pièce d’identité n’est requise et il n’y aura aucun frais à payer, a indiqué le groupe.

Le service de santé de la ville accueille également sites de vaccination gratuits supplémentaires pour les résidentsmais oblige les participants à fournir soit une pièce d’identité, soit un courrier avec une adresse pour les qualifier de preuve de résidence.

La rougeole est une maladie très contagieuse, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirmant que toute personne infectée par le virus peut le propager à “jusqu’à 9 personnes sur 10 autour de lui” si elles ne sont pas protégées, y compris ne pas porter de masque ou ne pas être vaccinées.

Les complications de la rougeole peuvent être relativement bénignes, comme des éruptions cutanées, ou elles peuvent être beaucoup plus graves, notamment une septicémie virale, une pneumonie et un gonflement du cerveau.

Au cours de la décennie précédant l’arrivée du vaccin ROR, environ trois à quatre millions d’Américains tombaient malades chaque année, 48 000 personnes étaient hospitalisées et entre 400 et 500 personnes mouraient chaque année parmi les cas signalés, selon le CDC.

Le CDC affirme que toute personne ayant eu la rougeole à un moment donné de sa vie ou ayant reçu deux doses du vaccin ROR est protégée contre la rougeole.

Une dose du vaccin contre la rougeole est efficace à 93 % pour prévenir l’infection si le receveur est exposé au virus et deux doses sont efficaces à 97 %, selon le CDC.

À Philadelphie, au moins 93 % des enfants sont entièrement vaccinés contre la rougeole avant l’âge de six ans, selon le ministère de la Santé. Cependant, les experts affirment que 95 % des enfants doivent être vaccinés pour atteindre l’immunité collectivece qui signifie qu’un nombre suffisant de personnes sont protégées contre une maladie dans la mesure où il est peu probable qu’elle se propage.

En 2000, la rougeole était déclaré éliminé des États-Unis, grâce à une campagne de vaccination très efficace, mais des épidémies sont apparues ces dernières années dans des poches non vaccinées du pays.

Entre novembre 2022 et février 2023, 85 enfants ont contracté la rougeole dans l’Ohio, dont 80 n’étaient pas vaccinés.

En Californie, une personne non identifiée atteinte de rougeole qui a visité Disneyland a provoqué une épidémie, infectant 125 personnes entre décembre 2014 et février 2015.