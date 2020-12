Un groupe comprenant 20 médecins indiens des États-Unis a retardé son retour pour fournir des services médicaux à la frontière de Tikri, où des milliers d’agriculteurs protestent contre les nouvelles lois agricoles depuis plus de trois semaines maintenant. Svaiman Singh, l’un des médecins de l’équipe, a déclaré avoir installé des camps médicaux à Tikri il y a près de 20 jours et soigné les agriculteurs malades depuis lors.

«Chaque année, nous venons en Inde pour mettre en place des camps médicaux gratuits pour aider ceux qui en ont besoin. Cette année, les personnes qui en ont le plus besoin sont ces agriculteurs, nous sommes donc ici», a déclaré le cardiologue. «Nous sommes venus en Inde il y a environ trois mois pour notre voyage annuel dans le camp médical et nous devions rentrer dans un mois, mais nous sommes restés pour offrir des installations aux agriculteurs, a-t-il dit.

Issu d’une famille d’agriculteurs lui-même, le médecin a déclaré qu’ils prévoyaient de rester aussi longtemps que les agriculteurs en auraient besoin. Il a également dit qu’ils étaient aidés par des médecins en Inde avec toutes sortes de fournitures médicales.

Selon Singh, qui exerce la profession de médecin aux États-Unis depuis quatre ans, ils soignent au moins 1 500 à 2 000 patients chaque jour, et la maladie la plus courante qui dérange les manifestants est le «stress». Le problème du stress est que cela réduit votre immunité, c’est pourquoi les gens en grand nombre souffrent de fièvre, de diarrhée et sont très enclins à attraper le coronavirus, il a dit.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils conseillaient aux agriculteurs de porter des masques comme mesure préventive contre COVID-19[feminine , Singh a expliqué que la plupart des agriculteurs refusaient de porter des masques, en partie à cause de l’ignorance et en partie pour éviter d’être perturbés par des mécréants. «Il y a bien sûr de l’ignorance, mais la plupart d’entre eux ont peur qu’une fois qu’ils commencent à porter des masques, les mécréants entrent dans la manifestation avec des masques similaires, la perturbent et s’échappent sans être identifiés.

« En fait, nous avons vu nous-mêmes que vers le début, il y a eu un incident où une personne portant un masque avait cassé une toilette ici, a-t-il dit. Actuellement, Singh et son équipe des États-Unis financent ces camps médicaux de leurs propres poches, mais il ne se plaint pas.

«Nous nous soucierons de l’argent lorsque nous en manquerons, mais je suis sûr que humaari jeben kabhi khali nahi hongi ‘(Nos poches ne seront jamais vides). c’est nécessaire », a-t-il dit. Outre les camps médicaux, l’équipe de Singh fournit également des services de nettoyage et d’assainissement, des vivres et des livres pour les enfants des agriculteurs.

« Nous essayons de faire en sorte que le site de manifestation soit nettoyé régulièrement car un assainissement inadéquat peut causer de nombreuses maladies », a-t-il déclaré. Bien que leur camp principal soit situé à la frontière de Tikri, ils ont également une équipe de volontaires à la frontière de Singhu et tentent de mettre en place des dispositions similaires à la frontière de Ghazipur.

Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab et de l’Haryana, sont restés à plusieurs postes frontaliers de Delhi au cours des 22 derniers jours pour demander l’abrogation de trois nouvelles lois agricoles introduites par le gouvernement central. Promulguées en septembre, les trois lois ont été projetées par le gouvernement comme des réformes majeures dans le secteur agricole qui supprimeront les intermédiaires et permettront aux agriculteurs de vendre leurs produits partout dans le pays.

Cependant, les agriculteurs protestataires ont exprimé leur appréhension que les nouvelles lois ouvriraient la voie à l’élimination du coussin de sécurité du MSP et à la suppression des mandis, les laissant à la merci des grandes entreprises.