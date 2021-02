Un groupe de lobbying soutenu par Amazon, Facebook et Google poursuit le Maryland

La Chambre de commerce américaine et un groupe industriel soutenu par Amazon, Facebook et Google ont poursuivi le Maryland pour sa nouvelle taxe sur la publicité en ligne visant à financer l’éducation.

La plainte légale des groupes, y compris de l’Association Internet, a été déposée devant un tribunal de district fédéral du Maryland après que la législature de l’État a adopté la première taxe du pays la semaine dernière, annulant le veto du gouverneur.

Ils soutiennent que la nouvelle taxe sur les revenus publicitaires en ligne est inconstitutionnelle et illégale en vertu d’un moratoire fiscal fédéral sur Internet.

Alors que les États en manque de liquidités souffrent de la baisse des recettes fiscales lors de la pandémie, beaucoup ont commencé à considérer les grandes technologies comme une source potentielle de revenus, après le boom des entreprises en ligne au cours de l’année écoulée.

Statehouse du Maryland est vu dans une photo d’archive. Un groupe industriel soutenu par Amazon, Facebook et Google a poursuivi le Maryland pour sa nouvelle taxe sur la publicité en ligne

Amazon faisait partie des géants de l’internet opposés à la nouvelle taxe. Les États ont commencé à considérer les grandes technologies comme une source potentielle de revenus dans la pandémie

Le procès a également été rejoint par NetChoice et l’Association de l’industrie de l’informatique et des communications, des groupes industriels également soutenus par Google, Amazon et Facebook.

La Chambre américaine fait valoir qu’en taxant les revenus des publicités en ligne, le Maryland nuirait en fait aux petites entreprises, et non aux géants de la technologie qui récoltent des milliards de dollars de l’industrie.

« À la lumière de la pandémie actuelle et de l’incertitude économique, l’augmentation des taxes sur les services utilisés par les petites entreprises pour continuer à fonctionner est une politique particulièrement médiocre et inopportune », a déclaré Caroline Harris, vice-présidente de la politique fiscale à la Chambre des États-Unis. une déclaration.

La semaine dernière, le projet de loi sur la taxe publicitaire numérique a reçu le vote des trois cinquièmes requis par les deux chambres de l’Assemblée générale du Maryland pour annuler le veto du gouverneur républicain Larry Hogan.

Le procès allègue que la nouvelle taxe viole la loi sur la liberté fiscale sur Internet, une loi fédérale qui interdit les « taxes multiples et discriminatoires sur le commerce électronique »

Les législateurs qui ont soutenu le projet de loi ont fait valoir qu’il contribuerait à augmenter le budget de l’État et que les grandes entreprises en ligne n’avaient pas suffisamment contribué aux caisses de l’État.

« À un moment où le budget du Maryland est affecté de manière imprévue et astronomique en raison du COVID-19, les familles et les petites entreprises du Maryland peuvent payer la facture, ou les grandes technologies peuvent commencer à payer leur juste part », ont tweeté les démocrates du Sénat du Maryland il y a quelques jours. .

Le procès affirme également que le nouveau statut du Maryland entraînera une augmentation du contenu «indésirable» et augmentera les coûts pour les consommateurs.