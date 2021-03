Un groupe de liberté de la presse dépose une plainte pénale contre MBS et des responsables saoudiens pour le meurtre de Khashoggi et la persécution de journalistes

Reporters sans frontières (RSF) a déposé une plainte pénale en Allemagne accusant le prince héritier Mohammed ben Salmane et d’autres hauts responsables saoudiens d’avoir commis des crimes contre l’humanité.

Lundi soir, RSF a publié un communiqué de presse confirmant avoir déposé une plainte de 500 pages auprès du procureur général allemand de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe.

Selon RSF, le prince héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, connu sous le nom de MBS, et d’autres responsables saoudiens sont responsables de la «généralisée et systématique » la persécution des journalistes en Arabie saoudite, notamment l’assassinat de l’écrivain du Washington Post Jamal Khashoggi à Istanbul et la détention arbitraire de 34 journalistes, dont 33 sont toujours détenus.

«Ces journalistes sont victimes d’homicides illégaux, de torture, de violences et coercitions sexuelles et de disparitions forcées», a déclaré mardi le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, lors d’une conférence de presse.

«L’ouverture officielle d’une enquête pénale en Allemagne sur les crimes contre l’humanité commis en Arabie saoudite serait une première mondiale», a noté le directeur de l’organisation pour l’Allemagne, Christian Mihr.

RSF a choisi l’Allemagne, car ses tribunaux sont compétents pour connaître des crimes internationaux commis à l’étranger, même sans lien avec l’Allemagne.

«Nous demandons au procureur général d’ouvrir une analyse de la situation, en vue de lancer officiellement une enquête du parquet et de délivrer des mandats d’arrêt», il ajouta.

RSF identifie cinq principaux suspects qu’ils jugent entièrement responsables des crimes détaillés: MBS, son proche conseiller Saud Al-Qahtani et trois autres hauts responsables saoudiens.

Plus tôt mardi, Abdallah Al-Mouallimi, le représentant saoudien auprès de l’ONU, a déclaré à RT que MBS n’était pas responsable du meurtre de Khashoggi, et a appelé les États-Unis à « passez. »

« [Prince Mohammed] a pris la responsabilité morale en tant que leader courageux. Et cela signifie veiller à ce que la situation soit corrigée et que les responsables de ce crime odieux soient traduits en justice. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Donc, il n’y a rien à craindre. Il est temps de passer à autre chose, » dit le diplomate.

Un rapport déclassifié par les services de renseignement américains la semaine dernière a affirmé que MBS avait approuvé le meurtre de Khashoggi à Istanbul en octobre 2018. Le procureur en chef d’Istanbul a déclaré que le journaliste avait été étranglé après être entré au consulat saoudien et que son corps avait été démembré et éliminé.

L’année dernière, un tribunal saoudien a condamné huit personnes à 20 ans de prison pour leur implication dans l’assassinat. Le crime a été présenté par le gouvernement saoudien comme le fait d’éléments voyous trop zélés au sein de l’agence de renseignement.

