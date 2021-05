Un groupe de législateurs du GOP enlève les masques à la Chambre

WASHINGTON – Un groupe de législateurs de la Maison GOP a refusé de porter des masques faciaux sur le sol lors des votes de mardi au mépris des règles du leadership concernant les protocoles COVID-19.

Les démocrates de la Chambre ont imposé une règle en janvier selon laquelle les membres seraient condamnés à une amende de 500 $ pour une première infraction et de 2500 $ pour une deuxième infraction s’ils ne portaient pas de masque sur le sol de la Chambre.

Un responsable du Capitole a déclaré à USA TODAY que trois républicains se verraient imposer des amendes de 500 $ pour avoir enfreint les règles du masque: les représentants Brian Mast de Flordia, Beth Van Duyne du Texas et Mariannette Miller-Meeks de l’Iowa.

De plus, sept autres républicains recevront des avertissements: Thomas Massie du Kentucky, Lauren Boebert du Colorado, Marjorie Taylor Greene de Géorgie, Chip Roy du Texas, Bob Good de Virginie, Mary Miller de l’Illinois et Louie Gohmert du Texas.

Si ces législateurs défient à nouveau les règles, ils pourraient faire face à des amendes de 500 $ ou de 2500 $, respectivement.

Mast a d’abord été approché par un membre du personnel du sergent d’armes de la Chambre lors des votes et a refusé de mettre un masque. Puis d’autres ont commencé à emboîter le pas.

Ceux-ci comprenaient Miller, qui était assis au premier rang à côté du représentant Ralph Norman, RS.C., ni l’un ni l’autre ne portant un masque facial.

Greene, Massie et Boebert se tenaient à l’avant de la chambre, parlant et riant.

Van Duyne et Good étaient assis au milieu d’une mer de leurs collègues masqués, tandis que la représentante Madison Cawthorn, RN.C., se dirigeait vers la chambre avec un visage couvrant et le fouettait après s’être assis sur une chaise.

La confrontation suit les directives masquées et assouplies des Centers for Disease Control and Prevention pour les personnes entièrement vaccinées, même à l’intérieur, sauf dans des environnements intérieurs bondés.

Cependant, tous les républicains de la Chambre ne sont pas vaccinés.

Massie, qui, selon CNN, n’est pas vaccinée, a tweeté à plusieurs reprises sur le groupe de membres ne portant pas de masques. Massie a été testé positif aux anticorps COVID-19 en juillet 2020. Le CDC recommande que les gens continuent de se faire vacciner, qu’ils aient ou non un coronavirus, car les experts ne savent toujours pas combien de temps la protection durera.

Quelques autres membres, comme Greene, ne diront pas s’ils ont été vaccinés.

À un moment donné, alors que plusieurs des membres sans masque s’étaient rassemblés près de l’avant de la chambre, le représentant Robin Kelly, D-Ill., S’est approché d’eux et a confronté Massie au fait de ne pas porter de masque. Massie pouvait être entendu répondre: « Je ne peux pas t’entendre » avec le masque.

Le représentant Jamie Raskin, D-Md., Vice-président du Comité sur l’administration de la Chambre, s’est ensuite adressé au groupe et s’est entretenu avec Massie, Boebert et Greene pour une conversation prolongée et animée. Raskin s’éloigna alors, la tête secouée.

Lorsqu’on leur a demandé de quoi ils parlaient, Raskin a déclaré à USA TODAY qu’il disait au groupe de républicains que «100% des démocrates ont été vaccinés, donc la seule raison pour laquelle nous ne pouvons pas enlever nos masques sur le sol est à cause d’eux».

Raskin a déclaré que les républicains avaient répondu qu’ils «avaient une manifestation de désobéissance civile» à laquelle il les a sarcastiquement comparés aux «cavaliers de la liberté du 21e siècle».

Les républicains rendent « un mauvais service à la Chambre, le pays un mauvais service. Je pense qu’ils enverraient un message beaucoup plus fort s’ils se faisaient vacciner. Si nous étions tous vaccinés, nous pourrions tous enlever nos masques. Ce serait le message », a-t-il ajouté.

Raskin a dit plus tard à USA TODAY: « Je ne suis pas intéressé à ce qu’ils reçoivent une amende. Je suis intéressé à ce qu’ils se font vacciner. »

Par la suite, Mast a déclaré aux journalistes que c’était «les 500 meilleurs dollars que j’ai jamais dépensés». Le groupe ne préciserait pas s’ils étaient tous vaccinés ou non.

POLITICO a rapporté que le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, de R-Californie, prévoyait une motion privilégiée sur les règles du masque mercredi.