Un groupe de la Colombie-Britannique reçoit 5,5 millions de dollars pour aider à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones

La Colombie-Britannique a annoncé 5,5 millions de dollars pour soutenir son engagement à mettre fin à la violence contre les femmes et les filles autochtones et les personnes 2SLGBTQIA+, et elle a publié une mise à jour sur la réponse de la Colombie-Britannique au rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées

Annoncé le samedi 3 juin par le ministère de la Sécurité publique, le gouvernement provincial accorde la subvention par l’intermédiaire du Path Forward Community Fund, géré par la BC Association of Aboriginal Friendship Centres. Le fonds, une note de publication, fournit un financement pour la planification communautaire et le renforcement des capacités, et pour « assurer l’autodétermination des communautés autochtones pour lutter contre la violence contre les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQIA+ autochtones ».

Cette subvention de 5,5 millions de dollars s’ajoute à une annonce initiale de 5,3 millions de dollars en 2022 pour « répondre aux priorités identifiées grâce à l’engagement des communautés autochtones ».

La priorité absolue était de créer un fonds communautaire accessible aux communautés des Premières Nations, aux communautés urbaines et hors réserve, aux Métis, aux citoyens inuits et aux communautés 2SLGBTQIA+ « afin que les communautés autochtones puissent créer des solutions culturellement sûres et appropriées aux problèmes qui entraînent de la violence. ”

La province affirme qu’à ce jour, le fonds a soutenu 33 projets communautaires dirigés par des Autochtones s’attaquant aux causes systémiques propres aux Autochtones de la violence fondée sur le sexe.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que les femmes, les filles et les personnes 2SLGBTQIA+ autochtones sont victimes de violence à un taux beaucoup plus élevé que les autres populations.

« Comprendre et décomposer les causes sous-jacentes et systémiques de la violence est essentiel au travail de notre gouvernement en vue d’une réconciliation durable et de la promotion de l’égalité des sexes, et ce financement servira à poursuivre ce travail.

Le gouvernement a également publié une mise à jour de l’état d’avancement de « A Path Forward: Priorities and Strategies » de la Colombie-Britannique, en réponse au rapport final de l’enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Cette mise à jour comprend 28 engagements de la lettre de mandat du gouvernement provincial qui s’alignent sur le rapport Reclaiming Power and Place. Ce rapport a été publié il y a quatre ans.

Les 28 mandats de la mise à jour de l’état de 2023 comprennent : des espaces sûrs et des plans de sécurité, des soutiens à la guérison, le renforcement des relations avec les partenaires et l’accès aux ressources et aux recommandations.

