Un groupe de la Colombie-Britannique obtient 1,1 million de dollars pour étendre les services de conseil aux personnes souffrant de troubles de l’alimentation

Le gouvernement provincial a annoncé 1,1 million de dollars pour étendre les services de conseil d’une fondation qui aide les personnes atteintes de troubles de l’alimentation.

Annoncé avant la Journée mondiale d’action contre les troubles de l’alimentation ce vendredi 2 juin, le financement provincial est destiné à la Looking Glass Foundation pour étendre ses programmes et services afin d’aider les personnes de toute la Colombie-Britannique qui sont touchées par des troubles de l’alimentation et des troubles de l’alimentation. Un communiqué publié jeudi note que les 1,1 million de dollars pourraient aider à recruter 10 à 15 étudiants en stage par an, chacun offrant environ 40 heures de counseling individuel par mois pour jusqu’à 100 clients.

La directrice générale de Looking Glass, Lisa Brooks, a déclaré que « plus de personnes que jamais auparavant sont aux prises avec des troubles de l’alimentation – des personnes de tous âges, sexes et tailles – de tous les coins » de la Colombie-Britannique. Le financement est crucial pour accroître l’accès à un soutien psychologique abordable.

Le counseling est disponible pour tous les résidents de la Colombie-Britannique et peut être fait en personne ou en ligne selon les préférences ou l’emplacement de la personne. Le site Web de la fondation indique que son programme Bridge the Gap coûte 35 $ de l’heure et qu’un petit nombre de bourses peuvent être disponibles.

Looking Glass offre des conseils thérapeutiques individuels sur les troubles de l’alimentation par des étudiants en stage, qui sont supervisés par un thérapeute des troubles de l’alimentation.

La ministre de la Santé mentale, Jennifer Whiteside, a déclaré que lorsque les gens prennent la décision importante de demander de l’aide, « il est important que les bons services soient disponibles pour répondre à l’appel ».

Le communiqué du gouvernement indique que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre et de la gravité des cas de troubles de l’alimentation, l’anorexie mentale étant la principale cause de décès chez les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.

Environ un million de Canadiens répondent aux critères de diagnostic d’un trouble de l’alimentation, qui ont le taux de mortalité global le plus élevé de toutes les maladies mentales avec des estimations entre 10 et 15 %.

Le financement fait partie du programme A Pathway to Hope de la Colombie-Britannique, qui est le plan du gouvernement provincial visant à créer un système intégré de soins en santé mentale et en toxicomanie « qui soit équitable pour tous dans la province ».

Plus d’informations sur le programme peuvent être trouvées sur lookingglassbc.com.

