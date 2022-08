Un groupe de la Colombie-Britannique applaudit la province pour avoir protégé l’orignal femelle dans la région d’Omineca

Après huit ans de lobbying persistant, Dan et Vivian Simmons, fondateurs du Cow Moose Sign Project à but non lucratif, sont ravis que le gouvernement de la Colombie-Britannique ait pris des mesures pour retirer la plupart des veaux et des femelles orignaux de la chasse annuelle à accès limité (LEH) cette tomber.

« Des changements ont officiellement été apportés. La saison ouverte uniquement pour les orignaux veau est maintenant fermée et 121 étiquettes d’orignal femelle ou veau LEH ont été retirées des tirages à participation limitée », a noté Simmons dans un message de célébration sur les réseaux sociaux.

Tous les changements LEH ont été apportés dans la zone de chasse de la région 7 de Prince George/Omineca.

Dans les semaines qui ont précédé l’annonce plus tôt cet été, Simmons attendait avec impatience la publication du synopsis des règlements de chasse et de piégeage 2022-2024, qui jusqu’à cette année comportait encore environ 400 étiquettes LEH pour les orignaux dans la province. Simmons a passé la majeure partie de huit ans à fonder et à développer le projet éducatif Cow Moose Sign, stimulé par la chute des populations d’orignaux dans l’intérieur et le nord de la Colombie-Britannique.

Au cours de cette période, Simmons a noué une solide alliance avec plusieurs communautés et dirigeants autochtones, qui ont acheté des panneaux et des panneaux d’affichage rappelant aux résidents l’importance de l’orignal femelle pour la santé globale des populations d’orignaux. Huit panneaux d’affichage, 130 panneaux 4 × 8 et 1 000 panneaux plus petits ont été distribués le long des routes en Colombie-Britannique où vivent des orignaux à cette époque. Le projet, qui comprend une brochure éducative, a permis de recueillir un quart de million de dollars pour soutenir ces efforts et a également maintenu la pression sur le gouvernement pour qu’il arrête la chasse.

“Dès le premier jour, mon objectif a été d’arrêter la récolte d’orignaux femelles.”

Simmons, lui-même autrefois guide et chasseur passionné, attribue son succès à la relation positive qu’il a établie avec les communautés autochtones qui s’inquiètent également du déclin des populations d’orignaux et qui ont soutenu ses efforts, ainsi qu’avec d’autres intervenants tels que BC Guide Outfitters. .

“C’est à propos de l’orignal, rien d’autre.”

Avez-vous un commentaire sur cette histoire ? e-mail:

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Chasse de conservation