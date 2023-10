Ainsi, perché sur un toit-terrasse faiblement éclairé au-dessus d’un café à houmous, il a rejoint deux douzaines de membres principaux du groupe pour fabriquer de la colle à papier peint, les seaux de boue collante étant préparés pour coller des affiches de leur cause dans tout le quartier. Ils sont en hébreu et en arabe et comportent un code QR invitant les gens à rejoindre le mouvement.

Ils savent que leur voix représente une infime minorité.

Mais l’ampleur de son soutien naissant les a également surpris, ses groupes WhatsApp attirant 3 000 membres, dont 100 ont reçu une forme de « formation » de la part d’autres membres du groupe ayant des expertises différentes.

Ils ont assumé diverses tâches : accompagner les Israéliens arabes et juifs qui ont peur de traverser d’autres quartiers ; envoyer des fournitures aux communautés israéliennes déplacées par le récent conflit ; et, en cas de troubles importants, planifier l’envoi de volontaires pour documenter et même servir de médiateur.

Affiches anti-guerre. Maya Levin pour NBC News

Tous ici sont visiblement bouleversés par les événements de mai 2021, lorsque la violence à Jérusalem et les tirs de roquettes échangés avec Gaza ont provoqué à Jaffa et ailleurs des émeutes, des pillages et des incendies criminels.

C’est l’une des « villes mixtes » d’Israël, où 37 % de la population est arabe. Tous les membres du groupe affirment que la plupart des habitants s’entendent bien et que les violences d’il y a deux ans étaient le fait d’éléments d’extrême droite et d’extrémistes venus d’autres quartiers.

Ce conflit montre que « les relations entre Arabes et Juifs ici étaient très fragiles », a déclaré Omar Siksik, un dirigeant de la communauté arabe qui dirigeait le théâtre arabo-hébreu de la région.

Bien que pénible, cela a conduit à « un véritable dialogue et une véritable amitié entre Arabes et Juifs », a déclaré Siksik, une personnalité bien connue qui, selon les habitants, est très respectée des deux côtés de la fracture. C’était « la première fois que nous ressentions une proximité très chaleureuse, car chaque partie exprimait ses propres craintes à l’autre » et « nous sommes devenus de très bons amis, nous accueillant mutuellement » dans nos maisons.

Ce sont là les germes de la garde civile qui a été créée il y a deux semaines, dans le cadre d’un objectif primordial visant à lutter contre la suspicion, les préjugés et la montée de la haine dans la région.

Des membres sont arrêtés par la police alors qu’ils posaient des affiches à Jaffa le 25 octobre. Maya Levin pour NBC News

À l’image de la démographie de Tel Aviv-Jaffa, la plupart ici sont juifs. Cependant, contrairement à l’ensemble de la population israélienne, où le populisme règne et où le gouvernement est le plus à droite de l’histoire du pays, ils vont du centre-gauche au communiste déclaré.

La plupart se considèrent comme des alliés qui doivent protéger leurs voisins arabes en danger. Mais peu ici se font des illusions en pensant que leur vision du monde est sur le point de percer dans le courant dominant israélien, où l’opinion publique semble seulement s’être durcie depuis les attentats du 7 octobre.

Meital Pinto, 46 ​​ans, professeur de droit spécialisé dans la protection de la langue arabe, a déclaré qu’elle considérait la campagne d’affichage nocturne comme si controversée parmi ses amis et sa famille qu’elle n’avait même pas dit à son mari qu’elle était ici.