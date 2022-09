Une vidéo montrant un groupe de jeunes faisant une bobine Instagram à Har Ki Pauri à Haridwar est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo les montre en train de faire la tendance des moulinets Kala Chashma. Il est critiqué par des tenues hindoues et des utilisateurs de médias sociaux. Le secrétaire général de Ganga Sabha, Tanmay Vashisht, a déposé une plainte auprès de la police locale et a exigé des mesures strictes. Il a décrit les actions du groupe comme “jouant avec la dignité de Dharmanagari”, a rapporté Newsroom Post.

La police de Haridwar n’a pas fait de déclaration officielle, mais une enquête aurait été ouverte à ce sujet. La vidéo fait scandale sur les réseaux sociaux.

Appareil photo et mobile doivent être interdits dans les locaux du temple pic.twitter.com/q3ni8SXBhs — Suraj Goswami 🌞 (@atit_sg) 13 septembre 2022

L’année dernière, Har Ki Pauri de Haridwar a fait la une des journaux lorsqu’en juillet, des centaines de pèlerins ont été vus se presser vers le ghat d’Uttarakhand, en violation flagrante des normes de Covid-19. Après plusieurs cas de personnes hantant le ghat en état d’ébriété et faisant du chahut, faisant la fête, le Ganga Sabha avait décidé en septembre d’équiper les agents de sécurité de la zone d’analyseurs d’haleine ou d’alcoomètres. Selon le Hindustan Times, le secrétaire général de Ganga Sabha, Tanmay Vashisth, a déclaré qu’après l’assouplissement des restrictions relatives à Covid-19 à l’époque, la fréquentation d’autres États vers Har-Ki-Pauri avait augmenté et avec elle, des incidents anti-sociaux. activités et hooliganisme.

“Avec un équipement alcoométrique, les agents de sécurité vérifieront ces suspects et leur empêcheront d’entrer dans les ghats du Gange à Har-Ki-Pauri et dans les ghats adjacents”, a déclaré le secrétaire général de la Sabha, cité par le rapport.

Les points d’entrée à Har Ki Pauri où les gardes de sécurité avec les alcomètres devaient être déployés incluraient Upper road, Kangda ghat, Ashes immersion ghat et Mahila ghat. De plus, vingt agents de sécurité seraient déployés sur divers autres sites pour contrôler les visiteurs et s’assurer qu’ils n’étaient pas en état d’ébriété. Vashist a déclaré que la police menait déjà l’opération Maryada pour freiner les actes de hooliganisme dans les ghats du Gange.

