Un groupe de jeu estime que les États-Unis parieront 1,8 milliard de dollars sur la Coupe du monde

ATLANTIC CITY, NJ (AP) – Les Américains parieront 1,8 milliard de dollars sur la Coupe du monde cette année, la première à se tenir alors que les paris sportifs légaux sont répandus aux États-Unis, selon le groupe commercial national de l’industrie des casinos.

Environ 20,5 millions d’adultes américains prévoient de parier sur le plus grand tournoi de football au monde, légalement ou non, a estimé mardi l’American Gaming Association. La majorité prévoit de placer des paris en ligne, avec un bookmaker ou sur un bookmaker physique.

L’enquête est la première de l’organisation pour les paris sur la Coupe du monde.

Trente et un États plus Washington, DC, proposent actuellement des paris sportifs légaux, avec cinq marchés supplémentaires qui devraient bientôt commencer.

“En tant que première Coupe du monde avec une large disponibilité de paris sportifs légaux, ce sera certainement l’événement de football le plus parié aux États-Unis”, a déclaré Casey Clark, vice-président senior du groupe. “Avec plus de la moitié de tous les adultes américains ayant accès à des options de paris légaux sur leur marché national, les paris sportifs légaux renforceront l’engagement des fans américains dans l’événement sportif le plus regardé au monde.”

Les paris légaux sont actuellement disponibles pour 132 millions d’Américains dans leur pays d’origine. C’est une augmentation spectaculaire par rapport à la Coupe du monde 2018, où seulement 10 millions de personnes y avaient accès dans seulement trois États.

C’est l’année où le New Jersey a remporté une affaire devant la Cour suprême des États-Unis, ouvrant la voie aux 50 États pour offrir des paris sportifs légaux s’ils le souhaitent.

L’enquête demandait aux répondants sur quoi ils parieraient s’ils recevaient 50 $ pour parier sur le vainqueur du tournoi. Les résultats étaient les suivants : États-Unis (24 % ); Brésil (19%); Argentine (17%) et Allemagne (10%).

Il montre également une grande marge de croissance en termes de paris sur la Coupe du monde. Moins de 3 Américains sur 10 qui prévoient de regarder le tournoi disent qu’ils parieront dessus.

Le tournoi commence le 20 novembre avec le pays hôte, le Qatar, qui affrontera l’Équateur. Les États-Unis ont leur premier match le lendemain contre le Pays de Galles.

