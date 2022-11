Un groupe de gaz naturel sous enquête au Canada

CALGARY –

Le Bureau fédéral de la concurrence enquête sur l’Association canadienne du gaz pour déterminer si elle a fait des déclarations trompeuses sur l’impact environnemental du gaz naturel.

Le bureau a confirmé jeudi qu’il avait lancé une enquête sur les “présumées pratiques commerciales trompeuses” par le groupe de pression de l’industrie. L’enquête a été déclenchée par une plainte déposée par six personnes liées au groupe de défense de l’Association canadienne des médecins pour l’environnement (ACEP).

Les plaignants allèguent que l’Association canadienne du gaz – dont les membres comprennent des entreprises comme Enbridge Inc., FortisBC et ATCO – induit le public en erreur avec sa campagne de marketing « Fuelling Canada ».

La campagne promeut l’utilisation du gaz naturel comme une forme d’énergie à faible émission. Sur le site Web de la campagne, le groupe de pression déclare que “l’industrie canadienne du gaz naturel travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour assurer une énergie abordable, propre et fiable aux familles et aux entreprises”.

Mais l’Association canadienne des médecins pour l’environnement soutient que le gaz naturel n’est pas aussi “propre” que la campagne le laisse entendre. Dans un communiqué de presse, le groupe affirme que le gaz naturel est un combustible fossile qui contribue au réchauffement climatique.

“L’extraction et la production de gaz polluent également l’air et contaminent les sources d’eau, tandis que plus près de chez nous, les appareils à gaz causent la pollution de l’air intérieur et posent un risque grave pour la santé respiratoire des enfants”, a déclaré le Dr Melissa Lem, membre de l’ACEP et l’un des plaignants.

“Alors que le monde converge vers la COP27, les décideurs et les régulateurs au Canada et au-delà doivent intensifier leurs efforts pour mettre fin à l’écoblanchiment des entreprises.”

Selon l’Energy Information Administration des États-Unis, la combustion de gaz naturel à des fins énergétiques entraîne moins d’émissions de presque tous les types de polluants atmosphériques et de dioxyde de carbone que la combustion de charbon ou de produits pétroliers.

Cependant, l’agence fédérale affirme que la production et l’extraction de gaz naturel sont responsables de la fuite de méthane – un puissant gaz à effet de serre – dans l’atmosphère. L’Environmental Protection Agency des États-Unis estime qu’en 2019, les émissions de méthane provenant des systèmes de gaz naturel et de pétrole et des puits de pétrole et de gaz naturel abandonnés étaient à l’origine d’environ 29 % des émissions totales de méthane aux États-Unis et d’environ 3 % des émissions totales de gaz à effet de serre aux États-Unis. .

Au Canada, des groupes environnementaux ont appelé le secteur de l’énergie de ce pays à faire plus pour réduire les soi-disant émissions fugitives – les fuites de méthane qui peuvent se produire pendant le processus de forage et d’extraction du gaz naturel.

Sur son site Web, l’Association canadienne du gaz a déclaré que l’industrie s’efforçait de déployer des technologies qui réduisent les émissions dans toutes ses opérations. Il a déclaré que les innovations récentes comprennent le chauffage hybride, le chauffage combiné et la capture de carbone résidentielle/commerciale à petite échelle, qui ont toutes le potentiel de réduire l’empreinte carbone de l’utilisation du gaz naturel.

Le Bureau fédéral de la concurrence est tenu par la loi d’enquêter sur les plaintes officielles liées à la publicité trompeuse, pourvu qu’elles satisfassent aux exigences techniques énoncées dans la Loi sur la concurrence du Canada.

En septembre, le bureau a confirmé qu’il enquêtait sur une plainte connexe de “blanchiment vert” présumé dans la publicité, celle-ci concernant RBC. L’enquête de RBC a été lancée à la suite d’une plainte déposée par six personnes, soutenues par des groupes environnementaux, qui allèguent que les affirmations de la banque selon lesquelles elle s’engage à atteindre l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre dans ses opérations et ses prêts d’ici 2050 sont trompeuses, étant donné que RBC continue d’offrir soutien financier au secteur des énergies fossiles.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 novembre 2022.