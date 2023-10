Un groupe de gauche dépense des millions pour conjurer la majorité républicaine en Virginie

Un groupe politique de gauche soutenant les démocrates a dépensé des millions de dollars pour défendre la majorité du parti à l’assemblée législative de l’État de Virginie contre les républicains au cours de leur campagne législative menée par le gouverneur républicain Glenn Youngkin de Virginie, selon Politico.

The States Project est une organisation à but non lucratif qui s’engage, entre autres, à protéger l’accès à l’avortement et à soutenir les syndicats de travailleurs en élisant des gouverneurs démocrates et des majorités législatives des États, selon leurs site web. Le groupe a annoncé qu’il dépenserait 4,5 millions de dollars en publicités et en dons pour garantir des majorités démocrates dans les deux chambres de l’Assemblée législative de l’État, selon Politique. (EN RELATION : EXCLUSIF : les groupes GOP lancent un blitz publicitaire massif à 7 chiffres ciblant les démocrates vulnérables en Virginie)

« La Virginie a un gouverneur de droite et un tribunal de droite. Perdre les deux chambres législatives de l’État en novembre serait un désastre : avec tous les leviers du gouvernement politiquement alignés, il n’y aurait aucun frein ni contrepoids dans l’État pour protéger la voix des électeurs lors des élections », a écrit le groupe sur son site Internet.

Virginia Dem Susanna Gibson vient de NUKED sa section d’approbation sur son site Web. Gibson a parlé de forcer le personnel de l’hôtel sans méfiance à participer à son porno, permettant aux téléspectateurs de se droguer sur son corps, et elle a sollicité de l’argent sur des vidéos diffusées en direct afin que les utilisateurs puissent « me regarder faire pipi ». https://t.co/LW5UnJJMNZ pic.twitter.com/r6ZKvGmTG0 – Steve Invité (@SteveGuest) 21 septembre 2023

Le site Web du groupe fait également référence aux efforts de l’administration Youngkin pour réformer les lois électorales de Virginie, par exemple en interdisant aux personnes condamnées pour crime de voter, et en adoptant une législation limitant les avortements aux 15 premières semaines de grossesse, comme raisons de leur investissement. Ils l’ont également accusé d’avoir menacé la réglementation environnementale de l’État après tenter de nommer Andrew Wheeler, ancien administrateur de l’Agence américaine de protection de l’environnement, au poste de secrétaire aux ressources naturelles et historiques de l’État – la nomination étant bloquée par les démocrates du Sénat de l’État.

« Notre camp doit cesser de traiter les législatures des États comme des ligues mineures et commencer à investir dans celles-ci comme dans les races vitales qu’elles sont », a déclaré Adam Pritzker, co-fondateur du groupe, descendant milliardaire et membre de la famille Pritzker, qui possède la Hyatt Hotels Corporation et comprend le gouverneur démocrate JB Pritzker de l’Illinois, à Politico.

Les dépenses du States Project font partie d’une série d’investissements de grande valeur réalisés par des groupes partisans lors des élections législatives de Virginie, qui auront lieu le 7 novembre. Des groupes républicains, tels que le comité d’action politique Spirit of Virginia soutenu par Youngkin, ont réalisé d’importantes des achats de publicité pour vaincre les démocrates du Sénat de l’État, qui détiennent actuellement une majorité de deux sièges dans leur chambre.

Alors que les démocrates ont cherché à faire de l’avortement leur principal sujet de campagne, les républicains se sont concentrés sur la politique éducative. Si ces derniers obtenaient la majorité dans les deux chambres, les Républicains seraient probable faire pression en faveur d’un projet de loi de réforme du « choix scolaire », qui créerait des « comptes d’épargne-études » et permettrait aux parents d’inscrire leurs enfants dans différentes écoles publiques plutôt que de se limiter à l’école de leur localité, selon le Richmond Times-Dispatch.

Le Spirit of Virginia PAC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

