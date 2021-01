Un groupe de scientifiques et de chercheurs de premier plan dans le domaine de la fusion nucléaire a soumis un rapport au ministère de l’Énergie demandant la construction et l’exploitation d’une usine pilote de fusion nucléaire aux États-Unis d’ici les années 2040.

Le rapport de 80 pages, rédigé par le Comité consultatif des sciences de l’énergie de fusion sur une période de deux ans, exhorte le gouvernement américain à agir de manière décisive pour éviter que le pays ne soit à la traîne dans la recherche et le développement de l’énergie de fusion dans les décennies à venir.

« Cette (date cible) est un type de chose dans le sable, » Wayne Solomon, qui a été coprésident du comité, a déclaré.

Les réacteurs de fusion commerciaux n’existent pas actuellement et la puissance de fusion n’a été obtenue que pendant quelques secondes à la fois en laboratoire, avec le vieil adage répété parmi la communauté de recherche nucléaire selon lequel «Toujours dans 30 ans» sonne toujours vrai.

La recherche la plus prometteuse sur la fusion nucléaire reste le projet International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), un projet international de plusieurs milliards de dollars en cours de construction en France, dont les États-Unis sont partenaires. ITER devrait entrer en service en décembre 2025.

Aussi sur rt.com La Chine allume un « soleil artificiel » à propulsion nucléaire, dix fois plus chaud que la réalité

En décembre 2020, la Chine a mis en route avec succès son propre réacteur de recherche expérimental HL-2M Tokamak, qui a été surnommé un «Soleil artificiel», qui peut fusionner le plasma chaud et atteindre des températures de plus de 150 millions de degrés Celsius.

Le réacteur de recherche fait partie de la participation de la Chine au projet ITER.

Cependant, ITER ne capturera pas l’énergie qu’il produit sous forme d’électricité et servira plus de preuve de concept que de remplacement viable de la capacité de production d’énergie actuelle.

La puissance de fusion, qui émule les processus se déroulant dans des étoiles comme notre soleil, provoque la collision des noyaux d’hydrogène et la fusion en atomes d’hélium, libérant des quantités incroyables d’énergie. Elle diffère énormément de l’énergie de fission (courante dans le monde) de plusieurs manières.

Aussi sur rt.com Comme le Soleil, mais 10 fois plus chaud: étape charnière dans la création d’un réacteur à plasma

La fission nucléaire consiste à diviser les noyaux des atomes pour produire de l’énergie et est la seule source d’énergie nucléaire disponible commercialement dans le monde, mais souffre de nombreux inconvénients, y compris un long processus d’approbation et de construction ainsi que la production de déchets radioactifs qui est extrêmement difficile et dangereux à éliminer. Il existe également un risque important de fusion nucléaire.

Cependant, dans la fusion nucléaire, la demi-vie de la matière nucléaire est inférieure à dix ans, ce qui en fait beaucoup moins de casse-tête à gérer, une fois que les scientifiques peuvent obtenir des réactions de fusion contrôlées et stables.

L’énergie de fusion apaiserait également les craintes de répétition de catastrophes nucléaires comme Fukushima ou Tchernobyl, car le processus de fusion peut être arrêté en quelques secondes, éliminant en grande partie le risque de fusion.

Alors que le rapport mettait en garde les États-Unis sur les risques de prendre du retard par rapport aux autres pays dans la recherche sur la fusion, il ne fournissait pas d’estimation du coût de l’usine pilote de fusion ni ne suggérait de sites possibles pour une telle installation.

«… Étant donné que le nouveau [Biden] l’administration a indiqué son intérêt pour la lutte contre le changement climatique, etc. Dit Salomon.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!