Un groupe de filles canadiennes affirme que le nom des Brownies cause des “préjudices personnels” et s’engage à être plus inclusif

Une organisation de scoutisme pour jeunes filles au Canada renomme sa branche Brownies, s’engageant à être plus inclusive après avoir craint que le terme ne nuise aux filles.

“Il est clair que ce changement est la bonne chose à faire – les guides ne peuvent pas être représentées par un terme qui cause du tort à une fille”, a déclaré mardi la PDG des Guides du Canada, Jill Zelmanovits, dans un communiqué, selon The Globe and Courrier.

“Notre engagement envers la diversité, l’équité et l’inclusion chez Girl Guides nous appelle à écouter les expériences vécues des filles racialisées et à prendre des mesures pour sauvegarder ces engagements”, a poursuivi Zelmanovits.

“Il est impératif qu’aucune partie du guidisme ne cause de tort aux filles que nous servons.”

Girl Guides of Canada est un membre fondateur de l’Association mondiale des guides et des éclaireuses et a été fondée en 1910. Le Brownie est une branche des guides qui enseigne la sécurité en plein air et d’autres compétences de vie aux filles âgées de 7 à 8 ans.

Zelmanovits a déclaré que les inquiétudes concernant le nom des Brownies avaient été portées pour la première fois à l’attention de l’organisation au début de la pandémie, certains disant qu’ils ne rejoindraient pas les Brownies et attendraient qu’une fille ait 9 ans pour rejoindre les Girl Guides.

“Nous avons entendu plusieurs membres et anciens membres dire que le nom Brownies leur avait causé un préjudice personnel, nous changeons donc le nom de cette branche pour supprimer davantage les obstacles à l’appartenance des filles et des femmes racialisées”, a déclaré Zelmanovits.

L’organisation a ensuite travaillé pour trouver deux autres noms qu’ils estimaient plus inclusifs. Le nouveau nom officiel ne sera annoncé qu’en janvier et prendra effet en septembre.

“La seule chose qui change, c’est le nom. Et ce que nous espérons, c’est que le changement signifiera en fait que plus de filles pourront créer les souvenirs que tant de femmes à travers le Canada ont si près de leur cœur”, a déclaré Zelmanovits, selon le Globe and Mail.

Girl Guides a déjà pris d’autres mesures que les dirigeants se sentaient autorisées pour un environnement inclusif, y compris l’acceptation de filles transgenres dans l’organisation.

« Girl Guides of Canada–Guides du Canada (GGC) reconnaît et valorise la richesse de la diversité humaine sous ses nombreuses formes, et s’efforce donc d’assurer des environnements où les filles et les femmes de tous les horizons, identités et expériences vécues ressentent un sentiment de d’appartenance et peuvent participer pleinement. En tant que telles, les personnes qui vivent leur vie en tant que femmes sont invitées à rejoindre le GGC », déclarent les directives de l’organisation pour l’inclusion des membres transgenres.