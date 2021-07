Un groupe de femmes républicaines refuse de soutenir certaines candidates soutenant Trump — RT USA News

Un groupe de collecte de fonds pour les femmes républicaines a annoncé qu’il refusait de soutenir les représentantes Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) et Lauren Boebert (R-Colorado), les qualifiant d’« aboyeurs de carnaval ».

Dans un e-mail envoyé par Value in Electing Women Political Action Committee (VIEW PAC), Greene et Boebert ont été fustigés comme « auto-promoteurs sans vergogne » transformer le Congrès en un « télé réalité. »

« Le travail du Congrès n’est pas une blague ou une émission de télé-réalité. Nos femmes se sont battues trop fort pendant trop longtemps pour être respectées et prises au sérieux en tant que législatrices, décideurs et leaders d’opinion. Nous ne pouvons pas laisser ce travail être effacé par des individus qui ont choisi d’être des auto-promoteurs sans vergogne et des aboyeurs de carnaval », Julie Conway, directrice exécutive du groupe, a écrit dans un courriel.





Aussi sur rt.com

Un chroniqueur de WaPo compare la reine non-conformiste du GOP Greene à la méchante de Disney à la peau de chiot Cruella, exaspérant à gauche et à droite







Elle a ajouté que les deux chiffres controversés du GOP sont « Couper du même tissu, » mais a déclaré Greene est plus un auto-promoteur.

Boebert a repoussé la décision et a affirmé qu’elle n’avait jamais entendu parler de VIEW PAC, mais l’a également décrit comme un « Initié de DC PAC ».

« Je me soucie des Américains qui travaillent dur du troisième district du Congrès du Colorado … c’est le tissu dont je suis coupé » elle a dit.

Greene n’a pas directement répondu à la nouvelle.

Boebert et Greene ont tous deux commencé à apparaître sur les réseaux sociaux à la suite des nouvelles du groupe GOP « intentionnellement » refusant son soutien. Boebert a été étiqueté « Karen Boebert » par les critiques libéraux, un terme qu’elle a adopté et utilisé pour demander un soutien financier.

#KarenBoebert? Ah bon? Obtenez de meilleurs écrivains. Chaque fois que la gauche publie un sujet de tendance méchant et astroturfé à mon sujet, nous collectons des fonds dessus ! https://t.co/bhx34t5FFx – Lauren Boebert (@laurenboebert) 10 juillet 2021

Boebert et Greene sont devenus deux des membres les plus controversés de leur parti, souvent attaqués par les législateurs libéraux, mais aussi parfois ciblés par leurs collègues républicains.

Les deux ont exprimé leurs objections à la campagne de vaccination de la Maison Blanche. Greene a même introduit une législation en avril qui interdirait la discrimination contre ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner contre Covid-19.

Boebert a également déclaré que se faire vacciner devrait être un choix privé.

Quiconque veut le vaccin devrait y avoir facilement accès (et grâce au président Trump, c’est le cas). Quiconque ne veut pas du vaccin devrait pouvoir le refuser sans avoir l’impression d’être un criminel. C’est un pays libre après tout. – Lauren Boebert (@laurenboebert) 8 juillet 2021

Les deux femmes ont également été critiquées pour leur rhétorique enflammée, similaire au ton de l’ancien président Donald Trump, qu’elles soutiennent toutes les deux ouvertement. Greene s’est récemment retrouvée face à un contrecoup après avoir apparemment comparé les mandats de masques à l’Holocauste, une remarque pour laquelle elle s’excuserait plus tard. Elle a également été retirée de deux postes de comité plus tôt cette année, les démocrates l’accusant de « discours de haine ».

Boebert a également récemment qualifié les responsables de la vaccination au Colorado de « les nazis à l’aiguille » pousser un « vaccin expérimental ».

Biden a déployé ses Needle Nazis dans le comté de Mesa. Les habitants de mon district sont plus que suffisamment intelligents pour prendre leurs propres décisions concernant le vaccin expérimental et n’ont pas besoin de la coercition des agents fédéraux. Me suis-je réveillé en Chine communiste ? pic.twitter.com/gKXzogwM2C – Lauren Boebert (@laurenboebert) 8 juillet 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!